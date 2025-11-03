किशोर की मौत के मामले में खेत मालिक और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ FIR, रोटावेटर से कटकर गई थी जान
एक किशोर की रोटावेटर से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने खेत मालिक और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, टूंडला। नगला तेजपाल में खेत जोतते समय रोटावेटर से कटकर हुई किशोर की मृत्यु के मामले में पिता ने खेत मालिक और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने जान बूझकर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थाना क्षेत्र के लाइनपार स्थित नगला तेजपाल में शनिवार शाम पौने छह बजे 14 वर्षीय किशोर राहुल यादव की खेत जोतते समय रोटावेटर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया था।
घटना को लेकर पिता चंद्रशेखर ने बताया कि उनका बेटा खेत पर पानी लगाने का पाइप समेट रहा था। तभी गांव के ही खेत स्वामी विजय सिंह के खेत पर रामबाबू का ट्रैक्टर लेकर गांव का ही दलवीर उर्फ दल्ला आ गया। उसने आवाज देकर मेरे बेटे को बुला लिया। विजय सिंह ने उससे गुटखा मंगाया और उसके बाद उसे ट्रैक्टर पर बिठा दिया।
जिसके बाद बेटा गिर गया और रोटावेटर से उसकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे की जान बूझकर हत्या की गई है। इंस्पेक्टर अंजीश कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर खेत स्वामी और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
