बिजली चोरी में 5 लोगों पर FIR, 10 घरों के मीटर उखाड़कर बकाएदारों के ऊपर किया ये बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर में बिजली चारों ओर बड़े बकाएदारों के विरुद्ध बुधवार को महाभियान चला। एक्सईएन, एसडीओ और अवर अभियंताओं ने घर-घर दस्तक देकर कनेक्शन चेक किए। इस दौरान पांच घरों में लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। 328 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी कराया गया।

एक्सईएन शहर प्रथम कालीचरण ने टीम के साथ गालिब नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान डोर-टू-डोर घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन चेक कराए गए। चेकिंग के दौरान विद्युत टीम ने पांच घरों में लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। एक्सईएन शहर द्वितीय नरेंद्र कुमार ने पुरुषोत्तम बिहार विद्युत सबस्टेशन से जुड़े कोहिनूर रोड, शीतल खां और इंद्रा कालोनी में चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान कोई बिजली चोरी का मामला नहीं पकड़ा।

बिजली बिल बकाए पर 95 घरों के कनेक्शन कटवाए गए हैं। एक लाख से अधिक बिल बकाया होने पर 10 घरों के मीटर उखाड़ कर जब्त किए गए हैं। मौके पर एसडीओ रजत शुक्ला, योगेश शर्मा, सुनील कुमार, जेई मोहित सिकरवार, बबलू गौतम सहित संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिजली विभाग ने 12 उपभोक्ताओं से वसूला एक लाख राजस्व टूंडला: बिजली विभाग ने बुधवार को गांव विजयगढ़ी में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 12 बकाएदारों से एक लाख रुपये का राजस्व वसूला गया। एसडीओ दुष्यंत कुमार के नेतृत्व में गांव में चेकिंग के दौरान खराब एवं क्षतिग्रस्त मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगवाए गए।