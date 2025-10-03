शादी का झांसा देकर इटावा की लड़की से बनाए शारीरिक संबंध, तीन लोगों पर मुकदमा

संवाद सहयोगी, शिकोहाबाद । इटावा जिला की एक युवती ने थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।, जबकि आरोपित का सहयोग करने के लिए उसके माता-पिता को भी आरोपित बनाया है।

इटावा जिला की एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आवास विकास कालोनी निवासी मनु उर्फ लव से हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने लगे। इसी दौरान युवक उसे अपने घर लेकर आया और अपने माता-पिता से मिलवाया।