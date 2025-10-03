शादी का झांसा देकर इटावा की लड़की से बनाए शारीरिक संबंध, तीन लोगों पर मुकदमा
इटावा की एक युवती ने शिकोहाबाद के एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें युवक और उसके माता-पिता को आरोपी बनाया गया है। युवती का आरोप है कि युवक ने 28 नवंबर 2024 को शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
संवाद सहयोगी, शिकोहाबाद । इटावा जिला की एक युवती ने थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।, जबकि आरोपित का सहयोग करने के लिए उसके माता-पिता को भी आरोपित बनाया है।
इटावा जिला की एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आवास विकास कालोनी निवासी मनु उर्फ लव से हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने लगे। इसी दौरान युवक उसे अपने घर लेकर आया और अपने माता-पिता से मिलवाया।
घर में बनाए शारीरिक संबंध
28 नवंबर 2024 को दोपहर एक बजे उसने अपने घर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह कई दिनों तक संबंध बनाता रहा। उसके माता-पिता सब कुछ जानने के बाद भी चुप थे। वहां से लौटने के बाद उसने शादी की बात कही तो मनु टालमटोल करने लगा।
दो दिन पहले आरोपित की शादी तय होने की बात पता चलने पर पीड़िता थाने पहुंची। अपराध निरीक्षक रंजना गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपित मनु उर्फ लव उसके पिता और मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
