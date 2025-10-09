यूपी के इस जिले में बिजली चाेरों के खिलाफ कार्रवाई, 1 दिन में 700 स्मार्ट मीटर लगाएं और चोरी में सात पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर में हाई लाइन लास फीडर वाले क्षेत्रों में बुधवार को बिजली चोरों के विरुद्ध अभियान चला। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विजिलेंस, पुलिस फोर्स के साथ चिह्नित क्षेत्रों में सघन चेकिंग की। इस दौरान सात घरों में लोग बिजली चोरी करते मिलने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं शाम तक 700 स्मार्ट मीटर लगाए गए।

शहर के 11 फीडरों पर 30 हजार से अधिक संदिग्ध उपभोक्ता चिह्नित

शहर में रसूलपुर, आसफाबाद, पुरुषोत्तम बिहार और लेबर कॉलोनी के 11 फीडरों पर हर माह 21 से 42 प्रतिशत तक बिजली चोरी हो रही है। नगला विश्नु, नालबंद, मुहम्मदपुर, गालिब नगर, गली बोहरान, अजमेरी गेट, उर्दू नगर, इंद्रा कालोनी, कोहिनूर रोड, शीतल खां क्षेत्र में ऐसे 30 हजार से अधिक उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं।

बुधवार को एसई, एक्सईएन, एसडीओ ने टीम के साथ की चेकिंग विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता जीवन प्रकाश के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए कार्य योजना बनाई है। आसफाबाद एसडीओ योगेश शर्मा, जेई मोहित सिकरवार ने मंगलवार रात में अजमेरी गेट क्षेत्र में मोर्निंग रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान चार घरों में लोग चोरी की बिजली से कूलर, पंखों की हवा खाते पकड़े गए।



अधीक्षण अभियंता शहर एमके अग्रवाल ने लेबर कालोनी, नगला विश्नु क्षेत्र में चेकिंग कराई। इस दौरान तीन घरों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। एसई ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान 700 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने के साथ खराब मीटर बदले गए हैं। कई उपभोक्ताओं के मौके पर खराब बिल ठीक कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी परेशानी से बचने को लोग मीटर से ही बिजली का प्रयोग करें।

