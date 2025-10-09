Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में बिजली चाेरों के खिलाफ कार्रवाई, 1 दिन में 700 स्मार्ट मीटर लगाएं और चोरी में सात पर केस दर्ज

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एक दिन में 700 स्मार्ट मीटर लगाए गए और चोरी करते पाए जाने पर सात लोगों पर केस दर्ज किया गया। विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेज कर दिया है और चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर में हाई लाइन लास फीडर वाले क्षेत्रों में बुधवार को बिजली चोरों के विरुद्ध अभियान चला। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विजिलेंस, पुलिस फोर्स के साथ चिह्नित क्षेत्रों में सघन चेकिंग की। इस दौरान सात घरों में लोग बिजली चोरी करते मिलने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं शाम तक 700 स्मार्ट मीटर लगाए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के 11 फीडरों पर 30 हजार से अधिक संदिग्ध उपभोक्ता चिह्नित


    शहर में रसूलपुर, आसफाबाद, पुरुषोत्तम बिहार और लेबर कॉलोनी के 11 फीडरों पर हर माह 21 से 42 प्रतिशत तक बिजली चोरी हो रही है। नगला विश्नु, नालबंद, मुहम्मदपुर, गालिब नगर, गली बोहरान, अजमेरी गेट, उर्दू नगर, इंद्रा कालोनी, कोहिनूर रोड, शीतल खां क्षेत्र में ऐसे 30 हजार से अधिक उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं।

    बुधवार को एसई, एक्सईएन, एसडीओ ने टीम के साथ की चेकिंग

    विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता जीवन प्रकाश के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए कार्य योजना बनाई है। आसफाबाद एसडीओ योगेश शर्मा, जेई मोहित सिकरवार ने मंगलवार रात में अजमेरी गेट क्षेत्र में मोर्निंग रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान चार घरों में लोग चोरी की बिजली से कूलर, पंखों की हवा खाते पकड़े गए।


    अधीक्षण अभियंता शहर एमके अग्रवाल ने लेबर कालोनी, नगला विश्नु क्षेत्र में चेकिंग कराई। इस दौरान तीन घरों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। एसई ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान 700 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने के साथ खराब मीटर बदले गए हैं। कई उपभोक्ताओं के मौके पर खराब बिल ठीक कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी परेशानी से बचने को लोग मीटर से ही बिजली का प्रयोग करें।
     


    बिजली बिल बकाए पर 25 घरों के कनेक्शन कटे

     

    यूपीएसआइडीसी के जेई कयामुद्दीन खान ने टीम के साथ टापाखुर्द, बालाजी नगर, नई आबादी क्षेत्र में बड़े बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान 10 हजार से अधिक बिल बकाएदारों के कनेक्शन चेक कराए गए। मौके पर बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने 25 घरों के कनेक्शन काट दिए।