फिरोजाबाद में किसान की मौत: रात में खेत की रखवाली के लिए गए, सुबह नहर किनारे मिला शव

    By Rajeev Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:35 AM (IST)

    फिरोजाबाद के साहूमई गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान मदनलाल की ठंड से मृत्यु हो गई। रविवार सुबह नहर किनारे उनका शव मिला। परिजनों ने ठंड लगने से मौ

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण. एका (फिरोजाबाद)। कड़ाके की ठंड में शनिवार रात फसल की रखवाली गए गए किसान की मृत्यु हो गई। उसका शव रविवार सुबह खेत से कुछ दूर पक्की नहर पटरी पर मिला। स्वजन और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मृत्यु ठंड लगने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयाघात से मरने की बात सामने आई है।

    गांव साहूमई का मामला, रात नौ बजे गए थे घर से


    साहूमई निवासी 45 वर्षीय मदनलाल शनिवार रात नौ बजे खेत पर गए थे। रविवार सुबह सात बजे कुछ ग्रामीण टहलने के लिए पक्की नहर पटरी पर गए तो उन्हें शव दिखाई पड़ा। कुछ ही देर में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बड़े भाई अमोल और अन्य स्वजन भी पहुंच गए।

    सुबह टहलने गए लोगों ने देखा शव, पुलिस पहुंची

    मदनलाल के दोनों बेटे अभिषेक कुमार और विशाल अपनी मां गीता के साथ थाना उत्तर क्षेत्र टापाकलां में किराए के मकान में रहते हैं। अभिषेक फैक्ट्री में काम करता है और विशाल कक्षा नौ में पढ़ता है। मदनलाल गांव में रहते थे। स्वजन और ग्रामीणों का कहना है कि ठंड लगने से उनकी मृत्यु हुई है। वह नहर किनारे बैठे रह गए। ठंड के कारण उनका शरीर भी अकड़ गया था।

     

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयाघात से किसान की मृत्यु की बात सामने आई है। स्वजन ठंड से मृत्यु की बात कह रहे हैं। हो सकता है कि ठंड के कारण हृदयाघात हुआ हो। - अनुज चौधरी, एसपी ग्रामीण

    किसान की मृत्यु की जानकारी होने पर कानूनगो लटूरी सिंह को मौके पर भेजा गया था, लेकिन तब तक शव को लेकर स्वजन पोस्टमार्टम गृह चले गए थे। ग्रामीणों और पुलिस के अनुसार मदनलाल शराब पीने के आदी थे। -राजेश कुमार शुक्ला, एसडीएम जसराना


    ठंड के कारण रक्तचाप बढ़ने या धमनियां सिकुड़ने से हृदयाघात हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद और स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। -डॉ. शोभित, वरिष्ठ फिजीशियन