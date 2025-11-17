Bijli News: यूपी में बिजली बिल बकाएदारों पर कार्रवाई, 10 हजार घरों में पहुंची टीम; इतने कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग ने रविवार को अवकाश के दिन बिजली के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान बकाया बिल जमा न करने पर दो दर्जन से अधिक घरों के कनेक्शन खंभे से काटकर अलग कर दिए। वहीं आठ लोगों ने कनेक्शन कटने से पहले ही बकाया बिल जमा कर दिया।

10 हजारों से अधिक बकाएदारों के कनेक्शन किए चेक

यूपीएसआइडीसी विद्युत सबस्टेशन के जेई कयामुद्दीन खान ने नगला पानसहाय और गांव मुइउद्दीनपुर में दो अलग-अलग टीमों के साथ 10 हजार से अधिक के बकाएदारों के कनेक्शन चेक कराए। इस दौरान ग्रामीणों को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। जिन लोगों ने बकाया बिल जमा नहीं किया, संविदा कर्मचारियों ने ऐसे घरों के खंभे से कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। दोपहर दो बजे तक बिल बकाए पर कर्मचारियों ने 26 घरों के कनेक्शन काट दिए।