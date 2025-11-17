Language
    Bijli News: यूपी में बिजली बिल बकाएदारों पर कार्रवाई, 10 हजार घरों में पहुंची टीम; इतने कनेक्शन काटे

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    फिरोजाबाद में विद्युत विभाग ने रविवार को बिजली के बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बकाया बिल जमा न करने पर दो दर्जन से अधिक घरों के कनेक्शन काट दिए गए। आठ उपभोक्ताओं ने तुरंत बिल जमा कर दिए। जेई कयामुद्दीन खान ने बताया कि बिना बिल जमा किए बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

    Hero Image

    बकायेदारों के कनेक्शन काटे।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग ने रविवार को अवकाश के दिन बिजली के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान बकाया बिल जमा न करने पर दो दर्जन से अधिक घरों के कनेक्शन खंभे से काटकर अलग कर दिए। वहीं आठ लोगों ने कनेक्शन कटने से पहले ही बकाया बिल जमा कर दिया।

    10 हजारों से अधिक बकाएदारों के कनेक्शन किए चेक

     

    यूपीएसआइडीसी विद्युत सबस्टेशन के जेई कयामुद्दीन खान ने नगला पानसहाय और गांव मुइउद्दीनपुर में दो अलग-अलग टीमों के साथ 10 हजार से अधिक के बकाएदारों के कनेक्शन चेक कराए। इस दौरान ग्रामीणों को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। जिन लोगों ने बकाया बिल जमा नहीं किया, संविदा कर्मचारियों ने ऐसे घरों के खंभे से कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। दोपहर दो बजे तक बिल बकाए पर कर्मचारियों ने 26 घरों के कनेक्शन काट दिए।

    जेई कयामुद्दन खान ने बताया कि बकाया बिल जमा किए बिना बिजली का प्रयोग करने पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।