    Firozabad Police Encounter: चोरी किया ई-रिक्शा बेचने आया चोर मुठभेड़ में घायल, दो साथी अंधेरे में भागे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    फिरोजाबाद में थाना उत्तर पुलिस ने बेंदी की पुलिया के पास मुठभेड़ में ई-रिक्शा चोर शिवा उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को ...और पढ़ें

    मुठभेड़ स्थल के पास पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। थाना उत्तर पुलिस ने शनिवार रात बेंदी की पुलिया के पास से घेराबंदी करके एक ई-रिक्शा चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को उपचार के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपित के पास से तमंचा कारतूस और चोरी का एक एक ई-रिक्शा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपित पर आसपास के जिले के विभिन्न थानों में चोरी, गैंग्स्टर समेत अन्य धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज हैं।

    मुठभेड़ में ई-रिक्शा चोरी के आरोपित के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती


    एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना उत्तर में मोहल्ला चिश्ती नगर निवासी इमरान ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह पड़ोसी वकील का ई-रिक्शा किराए पर सैलई से ककरऊ कोठी तक चलाता है। दो दिसंबर शाम को ई-रिक्शा में ककरऊ कोठी से तीन सवारियों को बैठाया था। वह चनौरा के पास रुका था। तभी पलक झपकते ही सवारियां ई-रिक्शा चोरी कर ले गए।

    पुलिस कर रही थी जांच

    पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच में शिवा उर्फ भूरा उर्फ अजय व दो आरोपितों का नाम सामने आया था। शनिवार रात सूचना मिली कि आरोपित शिवा उर्फ भूरा अपने दो अन्य साथियों के साथ बेंदी की पुलिया के पास चोरी का ई-रिक्शा बेचने आया है। सूचना पर पुलिस ने घेरेबंदी की तो आरोपितों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया।

    पुलिस की फायरिंग में शिवा उर्फ भूरा उर्फ अजय निवासी मोहल्ला कोलियान थाना अवागढ़ जनपद एटा के पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। उसके दो अन्य साथी अंधेरे में भाग निकले।