त्योहारों पर ट्रेनों में खचाखच भीड़, गेट पर बैठ कर यात्रा कर रहे यात्री

जागरण संवाददाता, फिरोजोबाद। दीपावली का त्योहार समीप आने के साथ ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी चल रही हैं। डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। सीटें नहीं मिलने से तमाम यात्री डिब्बों के गेट पर बैठ कर तो कई लोग लटक कर यात्रा करने को विवश हैं। जनरल कोच की स्थिति बहुत खराब है।

दीपावली और छठ पर्व पर दिल्ली समेत देश के अन्य स्थानों पर काम करने वाले अधिकतर परिवार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अपने घरों पर लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में पहले से ही टिकट आरक्षित हो जाती हैं। पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी, जैसी ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही है।

इस रूट के लिए करीब दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हैं, लेकिन सभी लगभग फुल हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोच में यात्री पायदान पर बैठ कर सफर कर रहे हैं। सीट में जगह न मिलने पर वह ट्रेनों के गलियारे और बाथरूम तक में बैठकर सफर करने को विवश हैं।

शुक्रवार को दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों के डिब्बों में यात्री गेट पर बैठ कर सफर करते दिखाई दिए। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद भी यात्रियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में बुकिंग 15 दिन पहले से बंद हो गई है। आलम ये है कि यात्री सामान्य की टिकट पर मजबूरन आरक्षित कोचों में घुस रहे हैं। इसकी वजह से आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विवाद की स्थिति बन रही है।

दिल्ली से आने वाली ये ट्रेनें हैं फुल वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस सहित पटना बिहार जाने वाली ट्रेनें मगध एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, नार्थ ईस्ट सहित अन्य ट्रेनें फुल चल रही हैं। अक्टूबर माह के बाद ही आरक्षण का टिकट मिल रहा है।