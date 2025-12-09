तुमसे शादी करने आया हूं इंग्लैंड से, Airport पर फंस गया; कहकर एक बच्ची की मां से ठग लिए 4.19 लाख

Language
    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शादी का झांसा देकर ठग ने एक युवती से 4.19 लाख रुपये अपने खाते में जमा करा लिए। आरोपित ने उससे कहा कि वह इंग्लैंड से भारत आ रहा है।

    इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डाॅलर को रुपये में बदलने पर उसकी रकम फंस गई है। उससे शादी के चक्कर में युवती ने तीन बार में रकम भेज दी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। पीड़िता ने थाना दक्षिण में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता, एक बच्ची की मां है।

    नारखी निवासी युवती थाना दक्षिण क्षेत्र में रहती है। उसके पति राजस्थान की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। युवती ने तहरीर में पुलिस को बताया कि फेसबुक पर विज्ञापन देखकर एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद फोन पर बात होने लगी।

    युवक ने उसे शादी का झांसा दिया। 14 नवंबर को फोन करके बताया कि वह इंग्लैंड से भारत आ गया है। दिल्ली में एयरपोर्ट पर डाॅलर को रुपये में बदलने में उसकी रकम फंस गई। यह झांसा देकर उसने युवती से रुपये की मांग करने लगा।

    उसने कहा कि वह घर आकर उससे शादी करेगा और रुपये भी वापस कर देगा। युवती ने चार बार में ऑनलाइन धनराशि उसके पास भेज दी।

    इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की एक बेटी है। उसने मां, भाई, पड़ोसी और रिश्तेदारों से उधार लेकर रकम दी थी। अब मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश की जा रही है।