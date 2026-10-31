फिरोजाबाद: प्रेमी से बात करने से रोका तो पत्नी ने दांत से काटा पति का प्राइवेट पार्ट, रात भर दर्द से तड़पता रहा पति

संवाद सहयोगी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। करवाचौथ की रात पत्नी प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। पति ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर पत्नी ने पति का दांत से प्राइवेट पार्ट काट लिया। इससे वह घायल हो गया। बदनामी के डर से रात में पति चुप्पी साधे रहा। शुक्रवार दोपहर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पति का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है।

कस्बे के एक मोहल्ला निवासी महिला करवाचौथ पर व्रत रखने के साथ ही गुरुवार रात को प्रेमी से फोन पर बातचीत कर रही थी। जानकारी पर पति ने इसका विरोध किया और मोबाइल फोन छीन लिया।

प्रेमी से फोन पर बात करने से रोकने पर हुआ था दंपती में झगड़ा मोबाइल में प्रेमी और पत्नी द्वारा एक-दूसरे को भेजे गए संदेश पढ़कर दोनों के बीच मारपीट हो गई। पति के अनुसार गुस्से में आकर पत्नी ने उनका प्राइवेट पार्ट दांत से काट लिया। इससे खून बहने लगा। बदनामी के डर से जैसे-तैसे घर पर ही वह रात भर रहा। खून रोकने के लिए घरेलू उपाय किए और दर्द की दवा खाई। इससे आराम मिल गया।