सीआईटी का शराब पीते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल, सीनियर डीसीएम ने निलंबित कर दिए जांच के आदेश

संवाद सूत्र, टूंडला। ड्यूटी के समय रेलवे चीफ इंस्पेक्टर टिकट (सीआईटी) रेड का शराब पीते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। यह वीडियो प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) और सीनियर डीसीएम सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंच गया है। सीनियर डीसीएम ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रात आठ बजे उन्हें निलंबित कर दिया गया।



यह घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब डीआरएम टूंडला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे। प्रसारित वीडियो में टूंडला हेड क्वार्टर के वाणिज्य विभाग के सीआइटी रेड स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी के पास शराब के ठेके पर अपने कुछ साथियों के साथ शराब पीते नजर आ रहे हैं।

डीआरएम रजनीश अग्रवाल गुरुवार को टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक पिलर गिरने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इस हादसे के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया था। वीडियो सामने आने के बाद सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने सीआवटी रेड का मेडिकल कराने के आदेश दिए।