सीआईटी का शराब पीते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल, सीनियर डीसीएम ने निलंबित कर दिए जांच के आदेश
एक चीफ इंस्पेक्टर टिकट (सीआईटी) का शराब पीते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद सीनियर डीसीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईटी को निलंबित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, घटना की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, टूंडला। ड्यूटी के समय रेलवे चीफ इंस्पेक्टर टिकट (सीआईटी) रेड का शराब पीते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। यह वीडियो प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) और सीनियर डीसीएम सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंच गया है। सीनियर डीसीएम ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रात आठ बजे उन्हें निलंबित कर दिया गया।
यह घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब डीआरएम टूंडला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे। प्रसारित वीडियो में टूंडला हेड क्वार्टर के वाणिज्य विभाग के सीआइटी रेड स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी के पास शराब के ठेके पर अपने कुछ साथियों के साथ शराब पीते नजर आ रहे हैं।
डीआरएम रजनीश अग्रवाल गुरुवार को टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक पिलर गिरने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इस हादसे के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया था। वीडियो सामने आने के बाद सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने सीआवटी रेड का मेडिकल कराने के आदेश दिए।
हालांकि, मामले की भनक लगते ही सीआवटी रेड ने अपना सीयूजी और निजी नंबर बंद कर लिया, जिससे उनका मेडिकल नहीं हो सका। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रयागराज डिवीजन के अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई है।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो सामने आया है आरोपित को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए, सीआटी रेड मनमोहन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
