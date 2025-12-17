Ordinance Factory में जांच करने पहुंची CBI और रक्षा मंत्रालय की टीम, हजरतपुर को लेकर मिली थी ये शिकायत

संस, जागरण. फिरोजाबाद। Agra Kanpur Highway किनारे गांव हजरतपुर स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) की सुरक्षा में सेंध और गलत तरीके से फैक्ट्री के पास हो रहे निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय और सीबीआइ की टीम ने कई घंटे जांच-पड़ताल की। जिससे फैक्ट्री के अधिकारी एवं स्टाफ में खलबली मची रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार 15 सदस्यीय दोनों टीमें मंगलवार दोपहर 12 बजे ओईएफ पहुंचीं। इसके बाद फैक्ट्री की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। फैक्ट्री बाउंड्रीवाल से सटाकर एक उद्यमी द्वारा कराया जा रहा निर्माण देखा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम कार्यस्थल पर भी गई। वहां हर पहलू को देखा गया।