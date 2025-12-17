Language
    Ordinance Factory में जांच करने पहुंची CBI और रक्षा मंत्रालय की टीम, हजरतपुर को लेकर मिली थी ये शिकायत

    By Rajeev Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    फिरोजाबाद में आगरा कानपुर हाईवे पर स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री की सुरक्षा में सेंध और फैक्ट्री के पास हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर रक्षा म ...और पढ़ें

    फिरोजाबाद में Hazratpur Ordinance Factory।

    संस, जागरण. फिरोजाबाद। Agra Kanpur Highway किनारे गांव हजरतपुर स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) की सुरक्षा में सेंध और गलत तरीके से फैक्ट्री के पास हो रहे निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय और सीबीआइ की टीम ने कई घंटे जांच-पड़ताल की। जिससे फैक्ट्री के अधिकारी एवं स्टाफ में खलबली मची रही।

    जानकारी के अनुसार 15 सदस्यीय दोनों टीमें मंगलवार दोपहर 12 बजे ओईएफ पहुंचीं। इसके बाद फैक्ट्री की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। फैक्ट्री बाउंड्रीवाल से सटाकर एक उद्यमी द्वारा कराया जा रहा निर्माण देखा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम कार्यस्थल पर भी गई। वहां हर पहलू को देखा गया।

    टीम को बताया गया कि फैक्ट्री के पीछे जिस व्यक्ति की जमीन थी, उसके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से ओईएफ की बाउंड्रीवाल से करीब 100 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार टीम को यह शिकायत मिली थी कि ओईएफ कर्मचारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

    टीम बुधवार दोपहर लौटी। इस संबंध में फैक्ट्री के जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह ने सिर्फ इतना बताया कि झूठी शिकायत पर एक टीम बुधवार दोपहर 12 बजे आई थी, जो पूछताछ के बाद रात में चली गई।

