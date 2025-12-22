सीट के नीचे बैठने का बहाना बनाकर वारदात को दिया अंजाम, इंटरसिटी और ऊंचाहार एक्सप्रेस से नकदी और सोने के जेवर चोरी
फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों पर इंटरसिटी और ऊंचाहार एक्सप्रेस में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। चोरों ने यात्रियों के लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टूंडला और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। वे आरक्षित कोच में यात्रा करने वालों का सामान पार कर रहे हैं। इंटरसिटी और ऊंचाहार एक्सप्रेस में दो यात्रियों के लाखों के आभूषण और नकदी चोरी जाने का मामला सामने आया है।
जीआरपी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सीट के नीचे बैठने के बहाने से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी की तलाश में लगी है।
जीआरपी प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी
थाना उत्तर निवासी नगला करन सिंह निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह 19 दिसंबर को डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में पत्नी प्रियंका और परिवार के साथ लखनऊ जा रहे थे। वह प्लेटफार्म संख्या दो से ट्रेन में चढ़े। इसी दौरान कुछ महिला और पुरुष भी चढ़े। सीट के नीचे बैठकर उन्होंने पत्नी के पर्स से दो चांदी की पायल, दो चेन, सोने का झुमका, दो सोने की अंगूठी और तीन हजार रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी उन्हें लखनऊ पहुंचकर हुई।
सीट के नीचे रखे थे बैग
इसी तरह की दूसरी घटना चंड़ीगढ़ में हल्लो मजर, थाना फेस टू निवासी संजय भारद्वाज के साथ हुई। उन्होने जीआरपी थाने में ने तहरीर में बताया कि वह चार दिसंबर को कानपुर से चंडीगढ के लिए ऊंचाहार ट्रेन के एस-फोर कोच में सफर कर रहे थे। उनके साथ उनकी मां और पत्नी भी थी। बैग सीट के नीचे रख दिए थे।
सीट के नीचे बैठने का बहाना वारदात को दिया अंजाम
फिरोजाबाद स्टेशन पर दो संदिग्ध ट्रेन में चढ़े और फर्श पर लेट गए। इसके बाद वे आगे जाकर उतर गए। इसी दौरान संदिग्ध युवकों ने उनके दो बैग से 11 हजार रुपये, एक सोने की चेन, दो सोने की अंगूठी और चार चांदी की पायल, बिछिया समेत अन्य आभूषण चोरी कर लिए। थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान कर तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।