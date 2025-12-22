सीट के नीचे बैठने का बहाना बनाकर वारदात को दिया अंजाम, इंटरसिटी और ऊंचाहार एक्सप्रेस से नकदी और सोने के जेवर चोरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। टूंडला और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। वे आरक्षित कोच में यात्रा करने वालों का सामान पार कर रहे हैं। इंटरसिटी और ऊंचाहार एक्सप्रेस में दो यात्रियों के लाखों के आभूषण और नकदी चोरी जाने का मामला सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीआरपी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सीट के नीचे बैठने के बहाने से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी की तलाश में लगी है। जीआरपी प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी थाना उत्तर निवासी नगला करन सिंह निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह 19 दिसंबर को डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में पत्नी प्रियंका और परिवार के साथ लखनऊ जा रहे थे। वह प्लेटफार्म संख्या दो से ट्रेन में चढ़े। इसी दौरान कुछ महिला और पुरुष भी चढ़े। सीट के नीचे बैठकर उन्होंने पत्नी के पर्स से दो चांदी की पायल, दो चेन, सोने का झुमका, दो सोने की अंगूठी और तीन हजार रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी उन्हें लखनऊ पहुंचकर हुई।

सीट के नीचे रखे थे बैग इसी तरह की दूसरी घटना चंड़ीगढ़ में हल्लो मजर, थाना फेस टू निवासी संजय भारद्वाज के साथ हुई। उन्होने जीआरपी थाने में ने तहरीर में बताया कि वह चार दिसंबर को कानपुर से चंडीगढ के लिए ऊंचाहार ट्रेन के एस-फोर कोच में सफर कर रहे थे। उनके साथ उनकी मां और पत्नी भी थी। बैग सीट के नीचे रख दिए थे।