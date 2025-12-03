Language
    Agra Lucknow Expressway पर अचानक आई गाय, बचाने में पलटकर कार डिवाइडर से टकराई; पांच घायल

    By Nikunj Yadav Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक गाय के सामने आने से ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश की, जिस कारण कार पलटकर डिवाइडर से टकरा ग ...और पढ़ें

    आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त कार को हटाती क्रेन।

    संस, जागरण. शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर दो बजे आगरा से कानपुर जा रही एक कार सामने गोवंशी आने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

    दुर्घटना में कार चालक सहित पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें यूपीड़ा एंबुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सैफई रेफर कर दिया गया।

    हादसा नसीरपुर क्षेत्र में माइल स्टोन 52.700 पर हुआ। कार को 30 वर्षीय मुब्बसिर चला रहा था।

    कार में उसके साथ उसके 53 वर्षीय पिता मुहम्मद इदरीश, 53 वर्षीय मौसी समसा बेगम और उसकी 50 वर्षीय मां परवीन बेगम, 20 वर्षीय बहन सदर निवासीगण बाबू पुरवा, कानपुर घायल हो गए। कार चालक अपनी मौसी के साथ आगरा से कानपुर घर जा रहा था।

    इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से थाने पर खड़ा कराया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है।