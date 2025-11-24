शादी में मेहमान ले रहे थे दावत के आनंद, हर्ष फायरिंग से मची खलबली, BSF का पूर्व जवान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शादी समारोह में बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान ने लाइसेंस राइफल से हर्ष फायरिंग कर दी, जिससे खलबली मच गई। आरोप है कि विरोध करने पर उसने अपने बेटे के साथ वृद्ध की लात-घूंसे से पिटाई कर दी।

जान से मारने की नीयत से भी फायरिंग की। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन वह भाग गया। बाद में उसे राइफल सहित जैंदामई के पास से गिरफ्तार किया गया। मटसेना में गांव रूपवास निवासी रामब्रेश ने तहरीर में पुलिस को बताया कि शनिवार रात गांव में ही रामशंकर की बेटी की शादी की दावत चल रही थी। उसी समय अवधेश सिंह व उनका बेटा अभिषेक निवासी गांव सैंगई थाना मटसेना आए।

वे समारोह में आकर गाली गलौज करने लगे। दोनों को रोका गया तो अवधेश ने राइफल से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गनीमत रही की गोली किसी को नहीं लगी। रामब्रेश के अनुसार उनके पिता खेमचंद्र ने इस तरह फायरिंग करने से रोका तो उन्हें गिराकर लात-घूंसों से पीटा। उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी तो पुलिस आ गई, लेकिन तब तक आरोपित भाग गए। पुलिस ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली।