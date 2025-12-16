'मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा ने महात्मा गांधी का किया अपमान', फिरोजाबाद में अजय राय का बड़ा बयान
फिरोजाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा ने मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का अपमान किया है, जिसे जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बदायूं से आगरा जाते समय मंगलवार को सुभाष चौराहा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा ने महात्मा गांधी का अपमान किया है।
शाम चार बजे चौराहा पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मनरेगा का नाम बदले जाने के सवाल पर कहा कि यह बापू का अपमान है।
इस पर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। एसआइआर को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा अपने हिसाब से नाम काट और जोड़ रही है। भाजपा द्वारा कुर्मी समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन आने वाले चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव, नगर अध्यक्ष जमील अब्बास, कन्हैया शर्मा, रनवीर ठैनुआं आदि उपस्थित रहे।
