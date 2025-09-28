यूपी के इस जिले में अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान, ई-ऑफिस प्रणाली शुरू

फिरोजाबाद में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब आसान हो जाएगा। नगर निगम ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर रहा है जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर से रिपोर्ट लगेगी और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। प्रमाण पत्र खो जाने पर दोबारा बनवाना भी आसान होगा।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शहर वासियों के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण बनवाना आसान हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी कराने की पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार दोपहर एक बजे सहायक नगर आयुक्त ने ई-ऑफिस के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का ट्रायल भी कराया। अब सोमवार से ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक नगर आयुक्त की देखरेख में शुरू हुआ ट्रायल शहर वासियों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने के बाद कई महीनों तक नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। नगर निगम, तहसील और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट न लगने के कारण लंबित आवेदनों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। शासन की प्राथमिकता पर नगर निगम प्रशासन ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ई-ऑफिस के माध्यम से जारी कराने की पूरी तैयारी कर ली है।

तहसील और सीएमओ कार्यालय नहीं भेजने होंगे आवेदन नोडल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त निहाल चंद्र ने बताया कि नगर निगम में तैनात कर्मचारियों को शासन स्तर से नामित संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रथम चरण में एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदनों पर रिपोर्ट लगाने की जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी।