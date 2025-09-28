हत्या के प्रयास का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिरोजाबाद पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पिछले दिनों युवक को जान से मारने का प्रयास करने के आरोपित को थाना खैरगढ़ पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई।

आरोपित को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती

आरोपित को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुलफाम निवासी रसूलपुर ने पिछले दिनों खैरगढ़ में युवक को तमंचे से गोली मार दी थी। उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाई गई थी। रविवार सुबह उसे साती-हाथवंत रोड पर स्थित साखिनी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई वह कहीं भागने की फिराक में था।