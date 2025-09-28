हत्या के प्रयास का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिरोजाबाद पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल
फ़िरोज़ाबाद में हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। खैरगढ़ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी गुलफाम के पैर में गोली मारी जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। गुलफाम पर युवक को जान से मारने की कोशिश का आरोप है जिसके खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पिछले दिनों युवक को जान से मारने का प्रयास करने के आरोपित को थाना खैरगढ़ पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई।
आरोपित को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती
आरोपित को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुलफाम निवासी रसूलपुर ने पिछले दिनों खैरगढ़ में युवक को तमंचे से गोली मार दी थी। उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाई गई थी। रविवार सुबह उसे साती-हाथवंत रोड पर स्थित साखिनी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई वह कहीं भागने की फिराक में था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।