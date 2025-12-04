Language
    रंगदारी मांगने का विरोध करने पर शहर काजी पर बोला हमला, विरोध में दुकानें रखी गईं बंद

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    फिरोजाबाद में दुकानदारों से रंगदारी मांगने का विरोध करने पर शहर काजी और उनके भाई पर हमला हुआ। रसूलपुर में हुई इस घटना में हमलावरों ने चूड़ी के तोड़े स ...और पढ़ें

    पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराते शहर काजी।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दुकानदारों से रंगदारी मांगने का विरोध करने पर शहर काजी और उनके भाई पर हमला हुआ है।

    गुरुवार दोपहर एक बजे रसूलपुर में इमामबाड़ा के पास दुकान पर भाई से विवाद की सूचना पर पहुंचे शहर काजी पर हमलावरों ने चूड़ी के तोड़े से हमला कर दिया। इतना ही नहीं आसपास के दुकानों में तोड़फोड़ की।

    आसपास के दुकानदार जुटने लगे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना के विरोध में चूड़ी मार्केट के दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया। रसूलपुर पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

    रसूलपुर में इमामबाड़ा निवासी सैय्यद शाह नियाज अली शहर काजी हैं। उन्होंने तहरीर दी है कि गुरुवार दोपहर 12 बजे दिन में उनका छोटा भाई शाहकार अली मुहल्ले के कमर ज्या की दुकान पर बैठा था।

    तभी वहां पर सनी, आमिर, साकिब , बकार, अच्छे उर्फ अजहर व सात अज्ञात लोग आए और दुकानदारों से रंगदारी मांगने लगे। जिसका शाहकार ने विरोध करते हुए कहा कि तुम लोग व्यापारियों को क्यों बरगलाते हो और दुकानदारों को परेशान करते हो।

    इससे नाराज आरोपितों ने उसके साथ मारपीट करने लगे। सूचना पर शहर काजी भाई को बचाने पहुंचे तो उनपर भी हमलावरों ने चूड़ी के तोड़े से हमला कर दिया। हमले में शहर काजी और उनके भाई को चोट आई है। मुहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया।

    इस पर हमलावर सूफियान आलम, इश्तियाक समेत अन्य की दुकानों में तोड़फोड़ और धमकी देते हुए भाग निकले। शहर काजी का आरोप है कि हमलावर उनसे और उनके भाई से पहले से रंजिश रखते हैं।

    इससे पूर्व में भी यह आरोपित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का समर्थन करने पर गालीगलौज और धमकी दी थी। हमलावरों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपित पूर्व में भी शायर पर तेजाब से हमला कर चुके हैं।

    इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि शहर काजी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।