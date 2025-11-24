Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार चुनाव के बाद भय में अखिलेश यादव, अब यूपी में सफाई होनी है', क्यों कही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ये बात?

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    सिरसागंज के कारीखेड़ा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 2.41 करोड़ की लागत से बने शिव महाराज मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और सरकार ने श्रद्धालुओं की मांग पर विशेष ध्यान दिया है। मंत्री ने मतदाता सूची पर भी बात की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, सिरसागंज। कारीखेड़ा स्थित प्राचीन शिव महाराज मंदिर बाबा की शाला का सुंदरीकरण कार्य पूरा होने के बाद रविवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लोकार्पण किया। 2.41 करोड़ की लागत से मंदिर का कायाकल्प कराया गया है। मंदिर को एक नई पहचान के साथ आकर्षक स्वरूप मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारीखेड़ा में 2.41 करोड़ से कराया कार्य, नई पहचान के साथ मिला आकर्षक रूप

    इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष बजट की स्वीकृति प्रदान की थी। आजादी के बाद से अब तक किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए।

    मंत्री ने कहा, कि विभाग का अधिकांश बजट अन्य आयोजनों में खर्च होता रहा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वही बजट हमारी आस्था के केंद्रो तक पहुंच रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा प्रदेश विकास और सुरक्षा की दोहरी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव भयभीत-पर्यटन मंत्री

    शिकोहाबाद। पर्यटन मंत्री ने रविवार दोपहर मक्खनपुर में गांव अदमपुर के समीप दिनेश गुप्ता के प्रतिष्ठान (के-एंड-डी) फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। एसआआर को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह मतदाता सूची को साफ-सुथरी और पारदर्शी बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। इससे उन पार्टियों को परेशानी हो रही है, जो घुसपैठिए एवं फर्जी मतदाताओं के सहारे वोट प्राप्त करती थीं।

    अब यूपी में सफाई होनी है

    बिहार चुनाव के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव भयभीत हैं। उन्हें ये आभास हो गया है कि अब यूपी में सफाई होनी है। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वे अब तक फर्जी मतदाताओं के सहारे ही जीतते रहे। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी के पिछले दिनों कहा था कि विदेशों में मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन यहां कोई विश्वविद्यालय का चांसलर मुसलमान नहीं बन सकता। बनता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनके इस बयान पर मंत्री ने कहा कि पहले उन्हें अल फलाह के बारे में जान लेना चाहिए, जो राष्ट्र विरोधी हैं उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनको संरक्षण देने वाले भी राष्ट्र द्रोह की श्रेणी में आते हैं।

     