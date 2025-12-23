Agra Lucknow Expressway पर नेपाल जा रही प्राइवेट बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री
Agra Lucknow Expressway पर नेपाल जा रही एक प्राइवेट बस में आग लग गई. बस में सवार सभी यात्री बाल-बाल बच गए। घटना फिरोजाबाद के पास हुई। आग लगने का कारण ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Agra Lucknow Expressway पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होने से बच गया। सिरसागंज क्षेत्र में 76.300 किलोमीटर पर शाम चार बजे अजमेर से नेपाल जा रही निजी बस के टायर में आग लग गई।
टायर में आग लगने पर चालक ने बस किनारे खड़ी कर दी। इसके बाद सभी सवारियों सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचे। जब तक आग पर काबू पाया जाता। बस पूरी तरह जल चुकी थी। बस में कुल 42 सवारियां थीं।
चालक चुन्नू मिश्रा निवासी वीरगंज, नेपाल ने बताया कि वह अजमेर से नेपाल जा रहा था। सीएफओ सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। बस में आग लगने के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों काआवागमन रोक दिया गया था। आग बुझाने के बाद इसे सुचारू कराया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।