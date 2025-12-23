Agra Lucknow Expressway पर नेपाल जा रही प्राइवेट बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Agra Lucknow Expressway पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होने से बच गया। सिरसागंज क्षेत्र में 76.300 किलोमीटर पर शाम चार बजे अजमेर से नेपाल जा रही निजी बस के टायर में आग लग गई।

टायर में आग लगने पर चालक ने बस किनारे खड़ी कर दी। इसके बाद सभी सवारियों सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचे। जब तक आग पर काबू पाया जाता। बस पूरी तरह जल चुकी थी। बस में कुल 42 सवारियां थीं।