Agra Lucknow Expressway: ट्रक से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे, सात घायल; UPIDA ने कराया रोड क्लियर

जागरण संवाददाता, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। Agra Lucknow Expressway पर नसीरपुर में सोमवार सुबह पौने पांच बजे लखनऊ जा रहे कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में कार चालक सहित सात लोग घायल हो गए।

घायलाें को उपचार के लिए पुलिस ने जिला सयुंक्त चिकित्सालय भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के सभी को पीजीआई सैफई रेफर कर दिया।

दिल्ली के नागलोई निवासी शैलेंद्र सिंह की कार माइल स्टोन 51 पर अचानक ब्रेक लगने के कारण आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और यूपीडा कर्मचारी पहुंचे।

घायलों में कार चालक की पत्नी सीमा तोमर, परिवार की ही परी, योगेश कुमार, ईशान गुर्जर, किट्टू और राखी निवासीगण निहाल बिहार 50 फुटा रोड थाना नागलोई दिल्ली शामिल हैं। कार को बसंत निवासी कोरीखेड़ा फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा चला रहा था।