Agra Lucknow Expressway: दिल्ली से लखनऊ जाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त, फिल्म निर्माता ने टैक्सी चालक पर जताया शक
फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिल्म निर्माता मंजू मुकेश भारती ने ड्राइवर पर शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Agra Lucknow Expressway पर हादसे में घायल फिल्म निर्माता ने कार चालक के विरुद्ध शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मटसेना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना दिल्ली से लखनऊ जाते समय 30 नवंबर को में मटसेना थानाक्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर हुई थी। मुंबई में औरिस सेरेनिटी मलाड (पश्चिम) निवासी मंजू मुकेश भारती फिल्म निर्माता हैं।
उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह 30 नवंबर को दिल्ली से लखनऊ के लिए रात 12.30 बजे पति मुकेश जगदीश भारती के साथ कार से जा रही थी। कार ललित शर्मा नामक चालक चला रहा था।
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मटसेना थाना क्षेत्र में सुबह पांच बजे दुर्घटना में घायल हो गईं। चालक ने हादसे की वजह झपकी आना बताई थी। इसकी वजह से कार अज्ञात वाहन से टकराई थी। उन्होंने शक जताया कि दुर्घटना हत्या के लिए एक सोची समझी साजिश हो सकती है।
क्योंकि कुछ समय पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी।
इस मामले की प्राथमिकी गाजियाबाद पुलिस ने आरोपित सत्येंद्र त्यागी निवासी गाजियाबाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। दुर्घटना में फिल्म निर्माता के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। वह 10 दिनों तक अचेत रहीं और उपचार के लिए मुंबई ले जाना पड़ा।
जबकि हादसे में चालक को खरोंच तक नहीं आई। इससे पूरा शक है कि यह एक सोची समझी साजिश और जानबूझकर हमला कराया गया है। थानाध्यक्ष विमिलेश त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
