सावधान! 'मॉर्निंग रेड' उड़ा रही नींद: यहां अभियान चलाकार बिजली चोरी पकड़ रहा विभाग, 15 घरों के कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग ने मंगलवार रात में रसूलपुर क्षेत्र में बिजली चोरों के विरुद्ध मॉर्निंग रेड की कार्रवाई की। पुलिस फोर्स के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों को देख बिजली चोरों की नींद उड़ गई। जिला मुख्यालय के निकट गांव दौंकेली में बुधवार को सुबह नौ बजे से बड़े बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चला। बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने एक दर्जन से अधिक घरों के कनेक्शन खंभे से काटकर अलग कर दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशन रोड और गली बोहरान में मॉर्निंग रेड की हुई कार्रवाई, केस दर्ज शहरी क्षेत्र में रसूलपुर, आसफाबाद, पुरुषोत्तम बिहार विद्युत सबस्टेशन से जुड़े 11 फीडरों पर सर्वाधिक लाइन लास हो रहा है। एसई शहर एमके अग्रवाल के निर्देश पर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चिह्नित फीडरों पर निरंतर चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार रात रसूलपुर एसडीओ सुनील कुमार, जेई आशुतोष शुक्ला, जेई अवनीश कुमार और संविदा कर्मचारियों के साथ स्टेशन रोड और गली बोहरान में चेकिंग कराई गई।