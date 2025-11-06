Language
    सावधान! 'मॉर्निंग रेड' उड़ा रही नींद: यहां अभियान चलाकार बिजली चोरी पकड़ रहा विभाग, 15 घरों के कनेक्शन काटे

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:36 AM (IST)

    फिरोजाबाद में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। रसूलपुर क्षेत्र में 'मॉर्निंग रेड' की गई, जिसमें पांच घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दौंकेली गांव में बिल बकाया होने पर 15 घरों के कनेक्शन काटे गए। यह कार्रवाई उच्च लाइन लॉस वाले फीडरों पर की गई।

    बिजली चोरों के खिलाफ चल रहा अभियान।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग ने मंगलवार रात में रसूलपुर क्षेत्र में बिजली चोरों के विरुद्ध मॉर्निंग रेड की कार्रवाई की। पुलिस फोर्स के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों को देख बिजली चोरों की नींद उड़ गई।

    जिला मुख्यालय के निकट गांव दौंकेली में बुधवार को सुबह नौ बजे से बड़े बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चला। बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने एक दर्जन से अधिक घरों के कनेक्शन खंभे से काटकर अलग कर दिए।

    स्टेशन रोड और गली बोहरान में मॉर्निंग रेड की हुई कार्रवाई, केस दर्ज

     

    शहरी क्षेत्र में रसूलपुर, आसफाबाद, पुरुषोत्तम बिहार विद्युत सबस्टेशन से जुड़े 11 फीडरों पर सर्वाधिक लाइन लास हो रहा है। एसई शहर एमके अग्रवाल के निर्देश पर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चिह्नित फीडरों पर निरंतर चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार रात रसूलपुर एसडीओ सुनील कुमार, जेई आशुतोष शुक्ला, जेई अवनीश कुमार और संविदा कर्मचारियों के साथ स्टेशन रोड और गली बोहरान में चेकिंग कराई गई।

    एसडीओ ने बताया कि चेकिंग के दौरान पांच घरों में मीटर से अतिरिक्त केबल जाते मिली। छज्जों और छतों पर जांच के बाद उनके विरुद्ध आसफाबाद स्थित विद्युत चोरी निरोधक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    दबरई विद्युत सबस्टेशन के जेई राहुल अग्रवाल ने टीम के साथ गांव दौंकेली में 10 हजार से अधिक बिल बकाएदारों के डोर-टू-डोर कनेक्शन चेक कराए। बिल जमा न करने पर कर्मचारियों ने 15 घरों के कनेक्शन काट दिए। बकाया बिल जमा किए बिना बिजली का प्रयोग करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई।