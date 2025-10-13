रात को मुठभेड़ में पकड़ा और सुबह फरार... फिरोजाबाद पुलिस की ये कैसी सुरक्षा? दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित ट्रॉमा से भागा
एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया था, पुलिस हिरासत से भाग गया। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सात वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित सोमवार सुबह सरकारी ट्रामा सेंटर से भाग गया। आरोपित संतोष, निवासी ओमनगर, लाइनपार को रसूलपुर पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ में पकड़ा था।
पैर में गोली लगने के बाद कराया था भर्ती
पैर में गोली लगने के कारण उसे भर्ती कराया गया था। उसके साथ एक दारोगा और दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्हें सुबह पांच बजे उसके भागने की जानकारी हुई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।