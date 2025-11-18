हजारों लोगों को मिलेगी राहत... इस सर्विस रोड पर 2.5 KM लंबा बनेगा अंडरग्राउंड नाला, 9.50 करोड़ होंगे खर्च

नगला बरी से लेकर आसफाबाद बाद तक नाला न होने के कारण जलभराव की गंभीर समस्या है। इससे व्यापारी, बच्चे, महिलाएं और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने के कारण कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। सदन में कई बार नाला निर्माण की मांग उठा चुके हैं। - शारिक सलीम, पार्षद वार्ड 57



जीवाराम हाल में पिछले माह सदन की बैठक में मेयर और नगर आयुक्त के समक्ष सर्विस रोड पर नाला बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। नगर निगम ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना में भूमिगत नाला निर्माण कराने के लिए डीपीआर भेजी है। यह कार्य पूरा होने के बाद हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी। - कासिम सिद्दीकी, पार्षद वार्ड 69