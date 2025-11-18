हजारों लोगों को मिलेगी राहत... इस सर्विस रोड पर 2.5 KM लंबा बनेगा अंडरग्राउंड नाला, 9.50 करोड़ होंगे खर्च
फिरोजाबाद में हाईवे के किनारे बसे इलाकों में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने एक बड़ी योजना बनाई है। नगला बरी चौराहा से रसूलपुर तक ढाई किलोमीटर लंबा भूमिगत नाला बनाया जाएगा, जिस पर 9.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे हजारों लोगों को जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। हाईवे के सर्विस रोड से जुड़े क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था जल्द स्मार्ट होने जा रही है। नगर निगम द्वारा नगला बरी चौराहा से रसूलपुर तक ढाई किमी लंबा भूमिगत नाला तैयार कराया जाएगा। इस पर 9.50 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इसके बनने के बाद हजारों लोगों को वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या से राहत मिल सकेगी।
वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
दो दशक पूर्व एनएचएआई ने शहर में हाईवे के साथ सर्विस रोड का निर्माण कराया था, लेकिन हाईवे से सटे दर्जनों मोहल्लों में पानी निकासी का उचित प्रविधान नहीं किया। इसके चलते नगला बरी चौराहा, जाटवपुरी, कश्मीरी से होते हुए रसूलपुर तक लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्षा के मौसम में सर्विस रोड मिनी तालाब बन जाते हैं। घरों और दुकानों के अंदर पानी भरने से लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
नगर आयुक्त के निर्देश पर शासन को भेजी गई डीपीआर, जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद
नगर निगम में सदन की बैठकों में पार्षद यह मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस समस्या के स्थाई निदान के लिए नगर निगम ने कार्य योजना बना ली है।
एक्सईएन निर्माण आशीष शुक्ला ने बताया कि नगला बरी से रसूलपुर तक भूमिगत नाला बनाने के लिए नगर आयुक्त गुंजन द्विवेदी के निर्देश पर निर्माण विभाग द्वारा शासन को डीपीआर भेजी गई है। जल्द ही स्वीकृत होने की उम्मीद है।
नगला बरी से लेकर आसफाबाद बाद तक नाला न होने के कारण जलभराव की गंभीर समस्या है। इससे व्यापारी, बच्चे, महिलाएं और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने के कारण कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। सदन में कई बार नाला निर्माण की मांग उठा चुके हैं। - शारिक सलीम, पार्षद वार्ड 57
जीवाराम हाल में पिछले माह सदन की बैठक में मेयर और नगर आयुक्त के समक्ष सर्विस रोड पर नाला बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। नगर निगम ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना में भूमिगत नाला निर्माण कराने के लिए डीपीआर भेजी है। यह कार्य पूरा होने के बाद हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी। - कासिम सिद्दीकी, पार्षद वार्ड 69
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।