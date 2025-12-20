Panchayat Elections 2026: मतदाता सूची से 43,710 डुप्लीकेट नाम हटाए, टूंडला तहसील में सबसे अधिक मिले

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण अभियान में 43,710 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए हैं। सबसे अधिक डुप्लीकेट मतदाता टूंडला तहसील क्षेत्र में पाए गए। जबकि कुल 46,809 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,53725 हो गई है।

सबसे अधिक डुप्लीकेट मतदाता टूंडला तहसील क्षेत्र में पाए गए राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन को जिले की कुल 564 ग्राम पंचायतों में 2,19425 मतदाताओं के डुप्लीकेट होने की आशंका जताते हुए सूची भेजी थी। सूची में दिए गए नामों की जांच बीएलओ और अन्य अधिकारियों से कराई गई तो 1,75550 लाख मतदाता वैध पाए गए। बाकी मतदाता डुप्लीकेट पाए गए। दूसरी तरफ वृहद पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) शुरू होने से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 13 लाख 6916 थी। अभियान के दौरान इसमें 18,9641 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। 27,975 लोगों ने अपने नाम पता आदि में संशोधन कराया।

46,809 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, अब कुल संख्या 13,53725 इसके अलावा अलग-अलग मामलों में 1,42832 मतदाताओं के नाम काटे गए। मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या फिरोजाबाद ब्लाक में 5,48 प्रतिशत बढ़ी है। इसके बाद बारी जसराना ब्लॉक की बारी है, जहां 5.11 प्रतिशत मतदाता बढ़े। दावे-आपत्तियों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा। छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।