यूपी के इस जिले में 32000 छात्रों को मिलेंगे 1200 रुपये, अगले सप्ताह खाते में आएगी धनराशि
फिरोजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के 32 हजार छात्रों के अभिभावकों को अगले सप्ताह डीबीटी से 1200 रुपये मिलेंगे। बीएसए कार्यालय ने आधार प्रमाणीकरण कर शासन को भेज दिया है। इस राशि से छात्र ड्रेस, जूते और बैग खरीद सकेंगे। पहले 99,117 छात्रों को यह लाभ मिल चुका है, और बाकी छात्रों का प्रमाणीकरण जारी है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 32 हजार छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में अगले सप्ताह 1200-1200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से भेजे जाएंगे। बीएसए कार्यालय से इन सभी का आधार प्रमाणीकरण कर शासन को भेज दिया गया है। धनराशि आने के बाद अभिभावक बच्चों के लिए ड्रेस और जूते आदि खरीद सकेंगे।
ड्रेस, जूते-मोजे, स्कूल बैग खरीदने के काम आएंगे
जिले के 1827 विद्यालयों में 1.35 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। इसमें से सात महीने पहले 99,117 छात्र-छात्राओं का आधार प्रमाणित कर शासन को भेज दिया गया था। इस वजह से उनके अभिभावकों के बैंक खातों में शासन से डायरेक्ट टू ट्रांसफर (डीबीटी) की राशि जमा करा दी गई थी। प्रत्येक छात्र के अभिभावकों के खाते में 1200-1200 रुपये जमा कराए गए थे। इस राशि से बैग, ड्रेस, जूते-मोजे आदि खरीदने थे।
आधार प्रमाणीकरण के लिए जिले से भेजा गया डाटा
बीएसए कार्यालय से अब कुल 1.31 लाख से अधिक बच्चों का आधार प्रमाणीकरण कर शासन को भेज दिया गया है। इस तरह बाकी बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की राशि अगले सप्ताह आ जाएगी। बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि बाकी चार हजार बच्चों का आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।