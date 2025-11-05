यूपी के इस जिले में 32000 छात्रों को मिलेंगे 1200 रुपये, अगले सप्ताह खाते में आएगी धनराशि

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 32 हजार छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में अगले सप्ताह 1200-1200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से भेजे जाएंगे। बीएसए कार्यालय से इन सभी का आधार प्रमाणीकरण कर शासन को भेज दिया गया है। धनराशि आने के बाद अभिभावक बच्चों के लिए ड्रेस और जूते आदि खरीद सकेंगे।

ड्रेस, जूते-मोजे, स्कूल बैग खरीदने के काम आएंगे जिले के 1827 विद्यालयों में 1.35 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। इसमें से सात महीने पहले 99,117 छात्र-छात्राओं का आधार प्रमाणित कर शासन को भेज दिया गया था। इस वजह से उनके अभिभावकों के बैंक खातों में शासन से डायरेक्ट टू ट्रांसफर (डीबीटी) की राशि जमा करा दी गई थी। प्रत्येक छात्र के अभिभावकों के खाते में 1200-1200 रुपये जमा कराए गए थे। इस राशि से बैग, ड्रेस, जूते-मोजे आदि खरीदने थे।