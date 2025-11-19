यूपी के इस जिले में सड़कों पर नहीं चलेंगी 25 हजार गाड़ियां, इन वाहनों का रजिस्ट्रेन हुआ रद्द

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सुहागनगरी के 28 हजार से अधिक निजी वाहन मियाद पूरी कर चुके हैं। इनमें यूपी 83एम से क्यू सीरीज के वाहन शामिल हैं। इनमें से 25 हजार वाहनों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। जबकि 260 वाहन स्वामियों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) निकलवा ली है। साथ ही एसएसपी के माध्यम से सभी थानों में इसकी रिपोर्ट भी भेजी है। अगर अब ये वाहन कहीं भी चलते मिलेंगे तो उन्हें जब्त कर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने एसएसपी के माध्यम से सभी थानों में भेजी रिपोर्ट ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) में 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाई गई है। फिरोजाबाद टीटीजेड में शामिल है। इसलिए जिले के ऐसे वाहन चालकों को विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर दूसरे जिलों में पंजीकरण कराने का मौका दिया गया था। इसके बाद भी हजारों वाहन स्वामियों की नींद नहीं टूटी तो विभाग ने वाहनों के पंजीयन छह महीने के लिए निलंबित कर दिए थे।

निलंबन अवधि बीतने के बाद 25 हजार वाहनों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। वहीं 260 वाहन स्वामियों ने एनओसी लेकर टीटीजेड क्षेत्र से बाहर वाले जिलो में अपने वाहन ट्रांसफर करा लिए। थानों में भेजी गई आदेश की कॉपी

एआरटीओ ने बताया कि निरस्त किए गए वाहनों की सीरीज एसएसपी कार्यालय के माध्यम से सभी थानों में भेजी गई है। जिससे पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों को अपंजीकृत मानते हुए कानूनी कार्रवाई करेगी।



