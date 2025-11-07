Language
    'SIR' के काम में लापरवाही करने वाले 20 BLO का रोका वेतन, एडीएम ने दिए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही करने वाले 20 बीएलओ के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर एडीएम ने उनका वेतन रोकने और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को एके डिग्री कॉलेज में हुई बैठक में बीएलओ और सुपरवाइजरों को पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।  

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, शिकोहाबाद। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान लापरवाही बरतने वाले 20 बीएलओ के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम के आदेश पर एडीएम ने उनका वेतन रोके जाने के साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश शुक्रवार को दिए। एके डिग्री कालेज में शुक्रवार को हुई बैठक में बीएलओ और सुपरवाइजरों को पुनरीक्षण कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

    मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान-2026 के संचालन के लिए शुक्रवार सुबह एके डिग्री कालेज में एडीएम विशु राजा की अध्यक्षता में एसडीएम विकल्प, नायब तहसीलदार नितिन चौधरी ने शुक्रवार को दो पालियों में बैठक आयोजित की। इसमें 391 बीएलओ और सुपरवाइजरों ने भाग लिया।

    बैठक में एसआईआर संबंधित समस्याओं का समाधान कराया गया और पीपीटी व वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर पुनरीक्षण कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कम मैपिंग व निष्क्रिय बीएलओ को अंतिम चेतावनी दी।

    बैठक के दौरान उपउपास्थित व लापरवाही करने वाले 20 बीएलओ का वेतन रोकते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए। इस बारे में एसडीएम विकल्प ने बताया कि डीएम के आदेशानुसार बैठक में अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने वाले 20 बीएलओ के वेतन रोकने और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं