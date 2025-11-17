यूपी के इस शहर में मनेगा बाबा नीम करोली महाराज का 125वां प्राकट्योसव, ये होंगे कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बाबा नीम करोली महाराज का 125 वां प्राकट्योत्सव 19 से 28 नवंबर तक उनकी जन्मस्थली ग्राम अकबरपुर टूंडला में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रतिदिन सैकड़ाें की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 28 को होने वाले भंडारे में 50 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक पांच हजार लोगों की ही अनुमति दी है।

सात दिन दोपहर में होगी श्रीमद्भागवत कथा, इसके बाद भजन-कीर्तन होंगे

मंदिर परिसर में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक भागवत कथा और शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक भजन एवं संगीत के कार्यक्रम होंगे। 26 नवंबर को भजन संध्या कार्यक्रम में सुधीर व्यास और 27 को लखवीर सिंह लक्खा अपनी प्रस्तुति देंगे।