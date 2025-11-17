यूपी के इस शहर में मनेगा बाबा नीम करोली महाराज का 125वां प्राकट्योसव, ये होंगे कार्यक्रम
फिरोजाबाद में बाबा नीम करोली महाराज का 125वां प्राकट्योत्सव 19 से 28 नवंबर तक मनाया जाएगा। अकबरपुर में होने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन भागवत कथा और भजन होंगे। 28 नवंबर को प्राकट्य दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें 50 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बाबा नीम करोली महाराज का 125 वां प्राकट्योत्सव 19 से 28 नवंबर तक उनकी जन्मस्थली ग्राम अकबरपुर टूंडला में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रतिदिन सैकड़ाें की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 28 को होने वाले भंडारे में 50 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक पांच हजार लोगों की ही अनुमति दी है।
सात दिन दोपहर में होगी श्रीमद्भागवत कथा, इसके बाद भजन-कीर्तन होंगे
मंदिर परिसर में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक भागवत कथा और शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक भजन एवं संगीत के कार्यक्रम होंगे। 26 नवंबर को भजन संध्या कार्यक्रम में सुधीर व्यास और 27 को लखवीर सिंह लक्खा अपनी प्रस्तुति देंगे।
28 को भंडारे में देश भर से 50 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
28 नवंबर को महाराज जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। उस दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। श्रद्धालु सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रसाद प्राप्त करेंगे। भंडारे के दिन देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 50 हजार श्रद्धालु शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।