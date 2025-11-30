लोहे की रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर थाने पहुंचा पति... वजह सुन पुलिस का चकरा गया सिर

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। राधानगर थाने के झाऊपुर कस्बा में रविवार सुबह अवैध संबंधों के शक पर अजय सिंह ने 32 वर्षीय पत्नी शिखा सिंह के सिर पर लोहे के साबड़ से प्रहार कर दिया जिससे पत्नी की मौत हो गई।

इसके बाद वह राधानगर थाने जाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।हत्थे चढ़े पति का कहना है कि पत्नी पर पड़ोसी से अवैध संबंध का संदेह था।

राधानगर थाने के रमवां गांव में रहने वाले योगेंद्र सिंह का पुत्र अजय सिंह शहर के देवीगंज में रेडीमेड कपड़े की दुकान खोले है और झाऊपुर में किराए का कमरा लेकर सपरिवार रहता है।

सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि छानबीन में स्पष्ट हुआ है कि हत्यारोपित को पत्नी पर शक था कि उसके किसी से अवैध संबंध है, इसी वजह से उसने पत्नी को मार डाला।