    ‘पहले जाके सबका मारब, किसी के एहसान से नौकरी नहीं मिली ’, सिपाही का ऑडियो वायरल होने के बाद फैली सनसनी

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक सिपाही का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि 'पहले जाके सबका मारब, किसी के एहसान से नौकरी नहीं मिली'। इस ऑडियो के वायरल होने से सनसनी फैल गई है।

    संवाद सूत्र, हुसेनगंज। पिता का हत्यारा सिपाही आदित्य कन्नौज से यह इरादा बनाकर गांव आया था कि पैसे का हिसाब नहीं दिया तो आर-पार की होगी। यह बात सिपाही के प्रचलित हो रहे ऑडियो से साबित हो रही है। प्रचलित आडियो में सिपाही अपनी बड़ी बहन प्रीती से कह रहा हे कि ‘पहले जाकर सबका मारब, किसी के एहसान से नौकरी नहीं मिली है--- ’।,

    यहां से चल दिया हूं, तीन घंटे में पहुंच जाऊंगा। कहा था कि रात में आकर धान की फसल वह कटवायेगा लेकिन पहले ही काट लिया। इसी तरह हाथ-पैर जोड़कर आलू खोदवा लिया। उसे आठ साल का वन तिहाई का हिसाब दे दें तो बहन बोली कि हमार दिमाग काहे खात हो... हम का करी।

    फोन पर कही ये बात

    रविवार को रात गौरा चुरियारा गांव स्थित घर आने से पूर्व आदित्य ने बड़ी बहन के पास मोबाइल फोन कर कहा कि छह लाख का हिसाब है लेकिन दो लाख भी नहीं दे रहे हैं। चाहे तो थाने में शिकायत कर 112 बुला लें, हम सब जानित है, सब हिसाब है। उधर कांस्टेबल छोटे भाई की पिटाई से घायल बड़े भाई आनंदप्रकाश पटेल का कहना है कि वर्ष 2015-16 में पिता किशोरचंद्र ने दोनों भाइयों से लोन भरने की हामी भराकर साढ़े नौ लाख रुपया ऋण लिया था।

    खेतीबारी कर वह किसी तरह आठ लाख रुपया लोन अदा कर दिया अभी डेढ़ लाख शेष है। छोटा भाई लोन अदा करना तो दूर हमेशा मां ज्ञानमती पर दबाव बनाकर रुपयें लेने आ जाता था। झगड़े से बचने के लिए मां उसे पैसा दिला देती थीं। पूर्व प्रधान किशोरचंद्र पटेल के दो पुत्रों के साथ दो पुत्रियां भी हैं। बड़ी पुत्री प्रीती की शादी क्षेत्र के हड़िया में की और छोटी पुत्री शालू की शादी हरसिंहपुर बिंदकी में किया था। दोनों पुत्रों की भी शादी हो चुकी है। किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। इंस्पेक्टर आलोक पांडेय ने बताया कि प्रचलित आडियो की जांच की जा रही है।

    भाई बोला, बंटवारा भी नहीं करता था

    घायल बड़े भाई आनंद प्रकाश पटेल ने बताया कि दो माह पूर्व भी आलू फसल के समय भी आदित्य घर आया था और लोन अदा करने को कहा तो मुकर गया था।संपत्ति बंटवारे को कहता था तो बंटवारा भी नहीं कर रहा था, बस पैसा लेने घर आ जाता था।

    ग्रामीण बोले, सज्जन व्यक्ति थे पूर्व प्रधान


    हालांकि किस बैंक से लोन लिया था, ये नहीं बता सका। पूर्व प्रधान की हत्या से पारिवारिक कलह होने की वजह से ग्रामीण भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बस यही कहते रहे कि पीड़ित पक्ष का पारिवारिक मामला है लेकिन पूर्व प्रधान किशोरचंद्र निहायत सज्जन व्यक्ति थे।घटना से दिवंगत की पत्नी ज्ञानमती,बड़ी बहू शालिनी, दोनों पुत्रियां रो-रोकर बेहाल रहीं।