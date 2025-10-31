45 करोड़ की लागत से UP के इस जिले की तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, स्वीकृति के बाद विभाग को भेजा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मनावां-सरकंडी और शंकरपुरवा-गड़रियनडेरा और डिघरूवा-गौरा बाजार हरिजनपुर मार्ग तीन दशक से जर्जर चल रहे हैं। तीनों मार्गों से दो सैकड़ा गांव व मजरे के लोगों का आना-जाना होता है। इन गांव व मजरे के लोग बाजार करने के लिए बिंदकी, बहुआ, असोथर, जहानाबाद, गाजीपुर व मुख्यालय तक का आवागमन करते हैं।

मार्गों में बड़े-बड़े गड्ढे होने से लोग शाम होने के पहले घर पहुंचने के प्रयास में रहते हैं। इन गांव के छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए असोथर इंटर कालेज और बहुआ इंटर कालेज, जोनिहां इंटर कालेज आते जाते हैं। समस्याओं को लेकर लोक निर्माण विभाग ने 24.50 किमी की तीनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर भेजा था। शासन ने इसे स्वीकृति देकर लोक निर्माण विभाग को दिया है।

तीनों सड़कों से तीन से चार हजार वाहनों का आवागमन होता है। इन वाहनों में सबसे अधिक छोटे वाहनों की संख्या रहती है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो हो जाने से प्रतिदिन बाइक सवार व साइकिल सवार गिरकर चोट का शिकार होते है। इन गांव व मजरों के बेटियों की शादी करने के लिए लोगों को गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है। मार्गों के जर्जर होने से स्थानीय निवासी समस्याओं से जकड़े हुए थे। समय समय पर अपनी मांगों को बुलंद करते रहे हैं। लंबे समय के बाद शासन ने जनता की गुहार सुन ली है।