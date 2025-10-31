Language
    45 करोड़ की लागत से UP के इस जिले की तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, स्वीकृति के बाद विभाग को भेजा

    By Vinay Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 45 करोड़ रुपये की लागत से तीन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। शासन ने इसे स्वीकृति देकर लोक निर्माण विभाग को दिया है। यह सड़क विकास परियोजना जिले में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मनावां-सरकंडी और शंकरपुरवा-गड़रियनडेरा और डिघरूवा-गौरा बाजार हरिजनपुर मार्ग तीन दशक से जर्जर चल रहे हैं। तीनों मार्गों से दो सैकड़ा गांव व मजरे के लोगों का आना-जाना होता है। इन गांव व मजरे के लोग बाजार करने के लिए बिंदकी, बहुआ, असोथर, जहानाबाद, गाजीपुर व मुख्यालय तक का आवागमन करते हैं।

    मार्गों में बड़े-बड़े गड्ढे होने से लोग शाम होने के पहले घर पहुंचने के प्रयास में रहते हैं। इन गांव के छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए असोथर इंटर कालेज और बहुआ इंटर कालेज, जोनिहां इंटर कालेज आते जाते हैं। समस्याओं को लेकर लोक निर्माण विभाग ने 24.50 किमी की तीनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर भेजा था। शासन ने इसे स्वीकृति देकर लोक निर्माण विभाग को दिया है।

    तीनों सड़कों से तीन से चार हजार वाहनों का आवागमन होता है। इन वाहनों में सबसे अधिक छोटे वाहनों की संख्या रहती है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो हो जाने से प्रतिदिन बाइक सवार व साइकिल सवार गिरकर चोट का शिकार होते है। इन गांव व मजरों के बेटियों की शादी करने के लिए लोगों को गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है। मार्गों के जर्जर होने से स्थानीय निवासी समस्याओं से जकड़े हुए थे। समय समय पर अपनी मांगों को बुलंद करते रहे हैं। लंबे समय के बाद शासन ने जनता की गुहार सुन ली है।

     

    मनावां-सरकंडी व शंकरपुरवा-गड़रियनडेरा और डिघरूवा-गौरा बाजार हरिजनपुर मार्ग तीन दशक से जर्जर पड़े हुए थे। इसका एस्टीमेट बनाकर भेजा गया था। शासन ने 24.50 किमी लंबे मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जल्द ही मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। एके शील, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग