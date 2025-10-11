Language
    UP के लोगों को दीपावली पर मिला बड़ा तोहफा, इस जिले के 2.85 लाख परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर, बुकिंग शुरू

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में दिवाली के अवसर पर 2.85 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। यह उपहार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया जा रहा है, और गैस कंपनियों ने बुकिंग शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों तक सिलेंडर पहुंच जाएं।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रोशनी पर्व दीपावली पर सरकार की ओर से करीब 2 लाख 85 हजार उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को निशुल्क रसोई गैस सिलिंडर मिलेगा। खाद्य आयुक्त अनामिका सिंह के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग में पात्रों ने बुकिंग करानी भी शुरू कर दी है ताकि दीपावली तक इन्हें मुफ्त भरा सिलिंडर मिल सके।

    जिले में 42 रसोई गैस एजेंसियां हैं। भारत, इंडेन व एचपी गैस एजेंसियों में 1 लाख 70 हजार 820 उज्जवला योजना की महिला लाभार्थी हैं। जिसमें 2 लाख 85 हजार उपभोक्ता हैं। को केंद्र सरकार की ओर से सिलिंडर में 889 रुपये की निशुल्क रसोई गैस भरवाकर दी जाएगी। इसके लिए आयल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरी तैयारी भी कर ली है।

    कितने प्रतिशत हुआ KYC

    हालांकि अभी 75 प्रतिशत के करीब ही ईकेवाईसी हो सका है, शेष उपभोक्ताओं को ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने बताया कि शासन के निर्देश पर उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सिलिंडर बुक कराने में निशुल्क रसोई गैस भरवाकर दी जाएगी।

    इसके लिए उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने को कहा गया है ताकि दीपावली तक कोई वंचित न रह पाए। जिले के सभी रसोई गैस एजेंसियों में स्टाक की व्यवस्था कराई जा रही है। शेष उपभोक्ता ईकेवाईसी अवश्य करवा लें।