Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Fatehpur news : झाड़ू लगा रही गर्भवती महिला को पंखे से लगा करंट, हुई मौत

    By Sunildutt Tiwari Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:07 PM (IST)

    फतेहपुर के निहालपुर गांव में करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। 30 वर्षीय पूजा पटेल पंखे को हटाते समय करंट की चपेट में आ गईं। पति उसे अस्पताल ले गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह आठ माह की गर्भवती थी और उसके चार बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से गर्भवती की मौत। जागरण

    संवाद सूत्र, प्रेमनगर । सुल्तानपुर घोष थाने के जगजीवनपुर मजरे निहालपुर गांव में रविवार सुबह फर्राटा पंखा में उतरे करंट की चपेट में आने से गर्भवती की मौत हो गई।

    थाना क्षेत्र के निहालपुर गांव निवासी जीतेंद्र पटेल के घर में 30 वर्षीय पत्नी पूजा पटेल सुबह झाड़ू लगा रही थी। चारपाई के पास रखे फर्राटा पंखे को हटाते समय वह करंट की चपेट में आ गई। तेज झटके के साथ पूजा जमीन पर गिरी और उसके ऊपर पंखा आ गिरा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्घटना के बाद सीएचसी लेकर पहुंचे

    कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर पति व बच्चे जाग गए। पति जीतेन्द्र ने बताया कि पंखे की तार हटाने के बाद पत्नी को खागा सीएचसी ले जाकर दिखाया। जहां डाक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। दिवंगत महिला आठ माह की गर्भवती थी।

    दिवंगत के पति ने बताया कि वह मजदूरी करके परिवार चलाता है। उधर, मां की मौत से छह वर्षीय पुत्र व तीन मासूम बेटियां रो-रोकर बेहाल रहीं। प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।