कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्त उछलकर सड़क पर गिरे, एक की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहे बाइक सवार दो दोस्तों को कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर हनुमानपुर मोड़ के समीप पीछे से ट्रक से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार उछलकर सिर के बल सड़क पर गिर गए।

घायलों को पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया जबकि चालक फरार हो गया। शहर के दुर्गानगर कालोनी हरिहरगंज मोहल्ले में रहने वाले 33 वर्षीय रामआसरे उर्फ अमित विश्वकर्मा अपने दोस्त अजय विश्वकर्मा निवासी देवीगंज के साथ रविवार को थरियांव थाने के टेक्सारी खुर्द गांव की एक बरात में बाइक से वीडियोग्राफी करने जा रहे थे।