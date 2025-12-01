कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्त उछलकर सड़क पर गिरे, एक की मौत
फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर हनुमानपुर मोड़ के पास एक ट्रक ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी, जो वीडियोग्राफी करने जा रहे थे। इस हादसे में रामआसरे नामक एक युवक की मौत हो गई, जबकि अजय विश्वकर्मा घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहे बाइक सवार दो दोस्तों को कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर हनुमानपुर मोड़ के समीप पीछे से ट्रक से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार उछलकर सिर के बल सड़क पर गिर गए।
घायलों को पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया जबकि चालक फरार हो गया।
शहर के दुर्गानगर कालोनी हरिहरगंज मोहल्ले में रहने वाले 33 वर्षीय रामआसरे उर्फ अमित विश्वकर्मा अपने दोस्त अजय विश्वकर्मा निवासी देवीगंज के साथ रविवार को थरियांव थाने के टेक्सारी खुर्द गांव की एक बरात में बाइक से वीडियोग्राफी करने जा रहे थे।
हाईवे पर हनुमानपुर मोड़ के समीप पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार दोनों हो गई। हादसे से स्वजन बेहाल रहे। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक को पकड़ लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।