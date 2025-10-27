फतेहपुर सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत, धान लदा ट्रेलर कार के ऊपर पलटा, गाड़ी पूरी तरह पिचक गई
फतेहपुर में कानपुर-बांदा मार्ग पर पहुर के पास एक दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रेलर, जो धान से लदा था, अंधे मोड़ पर कार को बचाने के प्रयास में पलट गया। ट्रेलर में लदे धान के बोरे कार पर गिर गए, जिससे कार में सवार तीन दोस्त दब गए। इस घटना में दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर बांदा मार्ग में पहुर के पास अंधे मोड़ में कार से सीधी टक्कर बचाने में धान के बोरों से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर में लदे धान के बोरे कार के ऊपर गिरे जिससे कार क्षतिग्रस्त होकर पिचक गई। कार में बैठे तीन दोस्त दब गए। इसमें दो की मौत हो गई। तीसरा गंभीर रूप से घायल है।
बिंदकी कोतवाली के मुरादपुर गांव निवासी 30 वर्षीय पंकज अपनी बैगन- आर कार से दो दोस्त बिंदकी नगर के बजरिया निवासी 26 वर्षीय धीरू व मोहल्ला पैगंबरपुर निवासी जसवंत के साथ रविवार की मध्य रात्रि करीब 12 बजे चौडगरा से बिंदकी लौट रहे थे। कल्यानपुर थाने के पहुर मोड़ पर बिंदकी धान मंडी से धान लादकर हरियाणा जा रहा तेज रफ्तार ट्रेलर के सामने अचानक कार आ गई।
ट्रेलर चालक ने कार सवारों को कुचलने से बचाने का प्रयास किया तो ट्रेलर के अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रेलर में लदे धान के राहगीरों की सूचना पर सीओ प्रगति यादव, थाना प्रभारी कल्यानपुर अखिलेश कुमार के अलावा एंबुलेंस मौके पर पहुंची। धान के बोरे हटाकर कार सवार तीनों दोस्तों को बाहर निकाला गया।
इसके बाद एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी लाया गया। यहां चिकित्सक ने कार चालक पंकज व उसके दोस्त धीरू को मृत घोषित कर दिया गया। घायल जसवंत का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी कल्यानपुर ने बताया कि दुर्घटना दो दोस्तों की मौत हुई है।
