प्रेम प्रसंग में टेलर ने जहर खाकर दी जान, पुलिस की इस हरकत ने कर दिया था परेशान

संवाद सूत्र, थरियांव। मुंबई में रह रहे टेलर पर प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने थाने आने का दबाव बनाया तो टेलर गांव आया और थाने में जाने के पहले जहर खाकर जान दे दिया। हसवा मोड़ के पास टेलर का शव मिलने पर स्वजन पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा थाने में शव रखकर हंगामा किया।

दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी पुलिस कहा कि एक महिला की झूठी शिकायत पर पुलिस आए दिन दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी और फोन काल करके टेलर को धमकाती थी। हंगामे की नजाकत को भांपते हुए पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए स्वजन से तहरीर लिया।



ग्राम चक कोर्रा सदात मजरे जहानपुर गांव निवासी 45 वर्षीय जय सिंह पुत्र स्व. गोलीबाज कपड़े की कटिंग करने का काम करने के लिए छह माह पहले मुंबई गया हुआ था। रिश्तेदारी की जिस युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की शादी नवरात्र में मलवां थाने के एक गांव में हो गई थी। प्रेम संबंध टूटने पर टेलर ने युवती को फोन करके उससे ऐंठे गए तीन लाख रुपयों की वापसी की मांग रख दी।