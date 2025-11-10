Language
    UPPCL: गजब है 'डबल मीटर' प्लान! उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटर से जुड़ी चिंताओं को विभाग ने कर दिया दूर

    By Akhilesh Umrao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    शासन ने हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत बिंदकी नगर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के मन में अधिक बिल आने की आशंका को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने हर तीसरे घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है। रीडिंग मिलान के बाद संतुष्ट होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटाया जाएगा। अभी तक 30% उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शासन ने सक्सेस स्टोरी नाम से अभियान की शुरुआत कर हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ता को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तय किया है। विद्युत वितरण खंड दो में अभियान के तहत बिंदकी नगर को चुना गया है। यहां घर-घर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टीमें पहुंचने लगी हैं। बिजली विभाग को भारी विरोध के बीच मीटर बदलने का काम करना पड़ रहा है।

    स्मार्ट मीटर में अधिक बिल व रीडिंग आने की उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने इसका तोड़ निकाला है। वैसे तो बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने के बाद इलेक्ट्रानिक मीटर को जमा कर ले रहा है। पर यहां हर तीसरे उपभोक्ताओं के यहां इलेक्ट्रानिक मीटर के साथ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है।

    दोनों मीटर की बिल की रीडिंग मिलान के बाद जब उपभोक्ता स्मार्ट मीटर को लेकर संतुष्ट होगा, तब इलेक्ट्रानिक मीटर को बिजली विभाग हटाएगा। उपखंड अधिकारी विजय सिंह ने बताया नगर में सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है।

    उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग व बिल पर संशय है। हर तीसरे और चौथे घर में इलेक्ट्रानिक मीटर के साथ स्मार्ट मीटर को लगाया जा रहा है, ताकि मीटर की रीडिंग का मिलान करके उपभोक्ता संतुष्ट हो सके। जब स्मार्ट मीटर की रीडिंग गलत होने की भ्रांति दूर हो जाएगी तब इलेक्ट्रानिक मीटर को हटा दिया जाएगा।

    स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता बनेंगे स्मार्ट

    स्मार्ट मीटर लगाने का मकसद उपभोक्ता को स्मार्ट बनाना है। इससे बिल रीडिंग की झंझट खत्म होगी। उपभोक्ता के मीटर ही बिल जनरेट करके मोबाइल पर मैसेज भेजेगा। उपभोक्ता आन लाइन बिल जमा कर सकेंगे।

    विजय सिंह उपखंड अधिकारी बिंदकी

    तीस फीसदी स्मार्ट मीटर लगाए गए

    अवर अभियंता महमूद आलम ने कहाकि नगर में 30 फीसदी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जिन लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांति है, उन्हें संतुष्ट कर इलेक्ट्रानिक मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है।

    • नगर में बिजली व्यवस्था पर एक नजर
    • नगर में कुल उपभोक्ता संख्या - 8400
    • कामर्सियल उपभोक्ता संख्या - 1600
    • घरेलू उपभोक्ता संख्या -6800
    • नगर में फीडर संख्या - तीन