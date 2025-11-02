'470 सीट आने से हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत देश', रामभद्राचार्य बोले- अब नहीं बढ़ने नहीं देंगे अत्याचार
चित्रकूट तुलसीपीठाधीश्वर जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने 470 सीटें जीतकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। रामगंज में जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जो 18 महीनों में बनकर तैयार होगा। चित्रकूट में मेडिकल यूनिवर्सिटी और वैदिक गुरुकुल भी बनेगा। उन्होंने आयोजकों से गुरुकुल के लिए चार लाख ईंटों का दान मांगा।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। देश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, हम सब एकजुट होकर इसे रोकेंगे। देश तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जब केंद्र सरकार में 470 सीटें होंगी, जिसमें 370 हिंदू सांसद हों।
हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटें जीतेंगे। यह बात चित्रकूट तुलसीपीठाधीश्वर जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कही। वह रविवार को शहर के रामगंज पक्का तालाब स्थिति हनुमान मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन करने आए थे।
जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एक एकड़ में बनेगा, जिसकी भूमि पूजा संतश्री ने ईंट पूजन व फावड़ा मारकर किया। यह मंदिर 18 महीनें में पूर्ण आकार लेगा साथ ही जगन्नाथा धाम पुरी की भांति ही यहां पर मंदिर में काष्ठ मूर्तियां विराजित की जाएंगी। वर्ष में एक बार रथयात्रा होगी और प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में भोग बनेंगा।
मंदिर की आधार शिला रखने के बाद संतश्री ने कहा कि पुरीधाम में भी वह एक ऐसा आश्रम बनाने जा रहे हैं जिसमें संपूर्ण रामायण लिखी जाएगी। इसके अलावा चित्रकूट में स्वास्थ के क्षेत्र में बदहाल सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां किसी को हार्ट अटैक आता है तो सतना या प्रयागराज ही रेफर किया जाता है।
कई बार रास्ते में ही मरीज का नमो गोविंदाय हो जाता है। अब चित्रकूट में मेडिकल कालेज नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसके साथ ही हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए एक वैदिक गुरूकुल बनाया जाएगा। ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को जान सके।
उन्होंने चित्रकूट में बनने जा रहे वैदिक गुरुकुल के निर्माण के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर निर्माण के आयोजक संतोष तिवारी से गुरू दक्षिणा के रूप में चार लाख ईंटों का दान मांगा। जिसे मंच पर ही आयोजक द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
संतश्री हेलीकाप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, कार्यक्रम समापन उपरांत वह आयोजक के मिर्जापुर भिटारी स्थिति घर में स्वल्पाहार के लिए भी गए, जहां उनका भव्य स्वागत व पूजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल से गांव तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। एडीएम अविनाश त्रिपाठी और एडिशन एसपी महेंद्र पाल सिंह कार्यक्रम दौरान मौजूद रहे।
