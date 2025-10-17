'पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा', रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा- मैं लड़ूंगा लड़ाई

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सदर कोतवाली के तुराब अली का पुरवा मोहल्ला निवासी दिवंगत हरिओम के स्वजन से मिलने सुबह 9:15 बजे पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोले कि जिससे साथ घटना हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उसने अपराध किया परिवार को घर में बंद कर दिया गया है। हमारे भाई-बेटे को मार डाला गया है, न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कहाकि पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। लड़की को आपरेशन करवाना है वह आपरेशन नहीं करवा पा रही है। परिवार को सम्मानजनक सहायता राशि व न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों पर जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई हो।

उनकी सरकार नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी परिवार को हर संभव मदद करेंगे। इनकी रक्षा की जानी चाहिए। मिलने न देने की बात पर राहुल बोले कि मैं तो अभी परिवार से मिलकर आ रहा हूं। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रशासन के लोग न मिलने का दबाव बना रहे थे। परिवार से उनकी आधे घंटे तक वार्ता हुई है।