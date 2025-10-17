'पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा', रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा- मैं लड़ूंगा लड़ाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है, और वे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खड़े रहने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सदर कोतवाली के तुराब अली का पुरवा मोहल्ला निवासी दिवंगत हरिओम के स्वजन से मिलने सुबह 9:15 बजे पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
बोले कि जिससे साथ घटना हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उसने अपराध किया परिवार को घर में बंद कर दिया गया है। हमारे भाई-बेटे को मार डाला गया है, न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कहाकि पूरे देश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। लड़की को आपरेशन करवाना है वह आपरेशन नहीं करवा पा रही है। परिवार को सम्मानजनक सहायता राशि व न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों पर जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई हो।
उनकी सरकार नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी परिवार को हर संभव मदद करेंगे। इनकी रक्षा की जानी चाहिए। मिलने न देने की बात पर राहुल बोले कि मैं तो अभी परिवार से मिलकर आ रहा हूं। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रशासन के लोग न मिलने का दबाव बना रहे थे। परिवार से उनकी आधे घंटे तक वार्ता हुई है।
राहुल गांधी ने परिवार को अपना नंबर दिया और कहाकि किसी भी दिक्कत के लिए सीधे फोन करें, पूरी मदद की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजयराय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, विधायक आराधना मिश्र उर्फ मोना, तनुज पुनिया, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, बुंदेलखंड प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी, नगर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।