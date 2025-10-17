फतेहपुर में 'दर्द को मत भुनाओ... वापस जाओ' के लगे पर्चे, हरिओम के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी रायबरेली रवाना

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह फतेहपुर पहुंचे। वह यहां तुराबअली का पुरवा में रायबरेली में चोर समझ पीट-पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के माता-पिता, पत्नी से मिलेंगे। फतेहपुर में राहुल के पहुंचने से पहले ही जगह-जगह 'दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ' के पर्चे लगा दिए गए हैं।

राहुल गांधी सुबह साढ़े आठ बजे विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट, पहुंचे। वहां से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के तुराब अली का पुरवा निवासी मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद वे वापस कानपुर लौटकर असम के गुवाहाटी लिए रवाना होंगे।