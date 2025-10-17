Language
    फतेहपुर में 'दर्द को मत भुनाओ... वापस जाओ' के लगे पर्चे, हरिओम के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी रायबरेली रवाना

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    राहुल गांधी कानपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फतेहपुर पहुंचे। वे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलेंगे, जिनकी रायबरेली में ग्रामीणों द्वारा चोर समझकर हत्या कर दी गई थी। उनके पहुंचने से पहले फतेहपुर में विरोध में पर्चे लगाए गए।

    Hero Image

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी चकेरी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए। (तस्वीर- जागरण)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह फतेहपुर पहुंचे। वह यहां तुराबअली का पुरवा में रायबरेली में चोर समझ पीट-पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के माता-पिता, पत्नी से मिलेंगे। फतेहपुर में राहुल के पहुंचने से पहले ही जगह-जगह 'दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ' के पर्चे लगा दिए गए हैं।

    राहुल गांधी सुबह साढ़े आठ बजे विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट, पहुंचे। वहां से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के तुराब अली का पुरवा निवासी मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद वे वापस कानपुर लौटकर असम के गुवाहाटी लिए रवाना होंगे।

    बीते दो अक्टूबर को फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि रायबरेली जिले के ऊंचाहार नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल गए थे। रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। पहचान न बता पाने पर भीड़ ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी।