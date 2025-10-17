Language
    रायबरेली में मॉब लिंचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले राहुल गांधी, सांत्वना दी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे। उन्होंने हरिओम के माता-पिता, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात की और बातचीत की। राहुल गांधी ने परिवार के साथ लगभग 30 मिनट बिताए और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

