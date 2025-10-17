रायबरेली में मॉब लिंचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले राहुल गांधी, सांत्वना दी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे। उन्होंने हरिओम के माता-पिता, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात की और बातचीत की। राहुल गांधी ने परिवार के साथ लगभग 30 मिनट बिताए और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की।