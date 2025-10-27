Language
    फतेहपुर में एक ही रात में चार घरों में नकाबपोश चोरों का धावा, नकदी सहित चार लाख के सामान उड़ाए

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:16 AM (IST)

    फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में नकाबपोश चोरों ने चार घरों पर धावा बोला। कल्लू सिंह परिहार के घर से चार लाख के जेवरात और नकदी चुराई गई। चोरों ने राजेश निषाद और उनकी पत्नी को घायल भी कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। औंग थाने के रामपुर गांव में बीती रात नकाबपोश चोरों ने चार घरों में धावा बोला। कल्लू सिंह परिहार के घर में कमरे में रखे बक्से व अटैची तोड़कर पांच हजार रुपये की नकदी सहित चार लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। इसके बाद चोर गांव के वीरेंद्र सिंह व मोनू सिंह के घर में घुसे पर बिना घटना को अंजाम दिए निकल गए।

    फिर राजेश  निषाद के घर में पहुंचकर चोरों ने गृहस्वामी व उसकी पत्नी सीता के सिर पर ईंट से प्रहार कर जख्मी कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़कर पहुंचे तब तक चोर भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके में पहुंची।