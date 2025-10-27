फतेहपुर में एक ही रात में चार घरों में नकाबपोश चोरों का धावा, नकदी सहित चार लाख के सामान उड़ाए

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। औंग थाने के रामपुर गांव में बीती रात नकाबपोश चोरों ने चार घरों में धावा बोला। कल्लू सिंह परिहार के घर में कमरे में रखे बक्से व अटैची तोड़कर पांच हजार रुपये की नकदी सहित चार लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। इसके बाद चोर गांव के वीरेंद्र सिंह व मोनू सिंह के घर में घुसे पर बिना घटना को अंजाम दिए निकल गए।