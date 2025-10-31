Language
    2 नवंबर को 9 घंटे तक लखनऊ-भिटौरा मार्ग से नहीं निकल पाएंगे वाहन, दोपहर से शुरू होगा डायवर्जन

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    2 नवंबर को लखनऊ-भिटौरा मार्ग पर 9 घंटे के लिए यातायात परिवर्तित रहेगा। सड़क मरम्मत कार्य के कारण दोपहर से ही डायवर्जन शुरू हो जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। पक्कातालाब स्थित हनुमान मंदिर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में तुलसी पीठाधीश्वर श्रीरामभद्राचार्य महाराज जी व जगन्नाथपुरी धाम के प्रधान सेवायत श्री भवानीदास जी महानराज एवं देश के अन्य विशिष्ट संतों के आगमन को लेकर आगामी दो नवंबर को नौ घंटे रूट डायवर्जन रहेगा। दोपहर दो बजे से रात्रि 11 बजे तक शहर के लखनऊ बाईपास से हुसेनगंज से डलमऊ व भिटौरा बाईपास से ओमघाट तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बक्सर मोड़ से वाहनों का आवागमन होगा।

    क्या बोले जिला यातायात प्रभारी?

    जिला यातायात प्रभारी लालजी सविता ने बताया कि लखनऊ बाईपास चौराहा से सातमील-हुसेनगंज-जमरावां-डलमऊ होकर रायबरेली जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक कल्यानपुर थाने के बक्सर मोड़ से ऊंचगांव,-भगवंतनगर-बिहार-लालगंज होकर रायबरेली जाएंगे।

    इसी तरह बांदा से दतौली-बहुआ-राधानगर-जयरामनगर-नउवाबाग-लखनऊ बाईपास-सातमील-हुसेनगंज होकर डलमऊ रायबरेली जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्ग बांदा से दतौली-बहुआ-बंधवा तिराहा-जोनिहां चौराहा-बिंदकी-चौडगरा-बक्सर मोड़ से उंचगांव-भगवंतनगर-बिहार-लालगंज होकर रायबरेली जाएंगें।

    सीओ सिटी गौरव शर्मा ने बताया कि भूमि पूजन आयोजन में विशिष्ट संत,मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि के साथ रायबरेली, कानपुर, कौशांबी, बांदा आदि से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना हैं। पूजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है।