फतेहपुर के इस 22KM लंबे मार्ग का होगा जीर्णोद्धार, 28.70 करोड़ की लागत से चमकेगी सड़क
फतेहपुर के खागा-नौबस्ता मार्ग के 11 किलोमीटर हिस्से के जीर्णोद्धार के लिए 28.70 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। यह मार्ग पांच दशकों से जर्जर है और प्रतापगढ़ व रायबरेली को जोड़ता है। सड़क में गड्ढों के कारण यातायात बाधित होता है और व्यापारियों को नुकसान होता है। स्थानीय लोगों ने आधी सड़क की स्वीकृति पर नाराजगी जताई है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खागा-नौबस्ता मार्ग 22 किमी लंबा है। लोक निर्माण विभाग ने पूरे मार्ग के जीर्णोद्धार के एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। लेकिन शासन ने मात्र 11 किमी लंबे के जीर्णोद्धार के लिए 28.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति विभाग को दी है।
यह मार्ग पांच दशक से जर्जर चल रहा है और प्रतापगढ़ व रायबरेली जिले को जोड़ने का काम करता है। इस मार्ग से प्रतिदिन तीन-चार हजार छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। सड़क में गड्ढे बड़े होने से प्रतिदिन वाहन बीच सड़क में खराब हो जा रहे हैं। जिससे वाहनों का आवागमन नही होता है और लंबा जाम लगता है।
खागा-नौबस्ता मार्ग से लोग राजधानी तक की दूरी तय करते हैं। मार्ग गड्ढों से भरा होने से बहुत से लोग दूसरी सड़क से आवागमन करते हैं। साथ ही बांदा, चित्रकूट व स्थानीय व्यापारी इसी मार्ग से अपने माल के साथ आवागमन करते हैं।
सड़क में गड्ढे बड़े होने से बहुत माल खराब हो जाता है। जिससे स्थानीय व्यापारियों ने कई बार जिलाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक से शिकायत किया था। आधी सड़क की स्वीकृति होने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है।
खागा-नौबस्ता 22 किमी लंबे मार्ग का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। लेकिन शासन ने मात्र 11 किमी लंबे मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए 28.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मार्ग निर्माण में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करा दी गयी है। जल्दी ही प्रक्रिया पूरी कराकर सड़क का जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया जाएगा।
- एके शील, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी
