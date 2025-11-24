फतेहपुर के इस 22KM लंबे मार्ग का होगा जीर्णोद्धार, 28.70 करोड़ की लागत से चमकेगी सड़क

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खागा-नौबस्ता मार्ग 22 किमी लंबा है। लोक निर्माण विभाग ने पूरे मार्ग के जीर्णोद्धार के एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। लेकिन शासन ने मात्र 11 किमी लंबे के जीर्णोद्धार के लिए 28.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति विभाग को दी है।

यह मार्ग पांच दशक से जर्जर चल रहा है और प्रतापगढ़ व रायबरेली जिले को जोड़ने का काम करता है। इस मार्ग से प्रतिदिन तीन-चार हजार छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। सड़क में गड्ढे बड़े होने से प्रतिदिन वाहन बीच सड़क में खराब हो जा रहे हैं। जिससे वाहनों का आवागमन नही होता है और लंबा जाम लगता है।

खागा-नौबस्ता मार्ग से लोग राजधानी तक की दूरी तय करते हैं। मार्ग गड्ढों से भरा होने से बहुत से लोग दूसरी सड़क से आवागमन करते हैं। साथ ही बांदा, चित्रकूट व स्थानीय व्यापारी इसी मार्ग से अपने माल के साथ आवागमन करते हैं।