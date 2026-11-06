कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर लोडर ने दो दोस्तों को कुचला, खागा का मेला देखने जा रहे थे बाइक से

संवाद सहयोगी, खागा(फतेहपुर)। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कस्बा स्थित नवीन मंडी गेट के सामने गुरुवार रात दो बजे बाइक सवार दो दोस्तों को तेज रफ्तार लोडर टक्कर मारते हुए निकल गया। सिर में चोट लगने से दोनों सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। जिन्हें सीएचसी भेजा गया जहां चिकित्सीय टीम ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला। दिवंगत, खागा का मेला देखने के लिए हथगाम थाने के अब्दुल्लापुर बाकर गांव से आ रहे थे। ग्रामीणों में चर्चा रही कि यदि बाइक सवार हेलमेट पहने होते तो इनकी जान बच सकती थी।



हथगाम थाने के अब्दुल्लापुर बाकर निहालपुर गांव निवासी 22 वर्षीय ओमप्रकाश लोधी अपने पड़ोसी 21 वर्षीय दोस्त दीपक लोधी के साथ में बाइक से खागा का मेला देखने निकला था। गुरुवार रात दो बजे करीब उक्त दोनों युवक कानपुर-प्रयागराज हाईवे स्थित नवीन मंडी गेट के सामने पहुंचे। तभी फतेहपुर से प्रयागराज की ओर जा रहे तेज रफ्तार लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी और निकल गया।

रावण वध मेला का आयोजन होने की वजह से हाईवे पर रात भर लोगों की आवाजाही रही। राहगीरों ने दोनों युवकों को खून से लतपथ देखा तो पुलिस को सूचित किया। कस्बा इंचार्ज गिरीशचंद्र दुबे ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया है। हादसे की सूचना भोर घर पहुंची तो स्वजन बेहाल रहे। कोतवाली प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि लोडर की तलाश की जा रही है।

पिता की भी हादसे में हुई थी मौत दिवंगत ओमप्रकाश दो भाई थे। बड़े भाई कुंवरबहादुर, दिल्ली में रहते हैं। त्योहार की वजह से वह गुरुवार को ही दिल्ली से गांव जाने के लिए निकले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ओमप्रकाश के पिता कमलेश लोधी की मौत भी धनतेरस के दिन हादसे में हुई थी। मां संगीता देवी, बहनें देवरती, देवकली व शकुंतला रो-रोकर बेहाल रहीं।