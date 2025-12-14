Language
    Magh Mela 2026: संगम स्नान के बाद आसानी से घर पहुंच सकेंगे, देखें पांच स्पेशल ट्रेनों के रूट-टाइमिंग

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    Indian Railways News | फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर माघ मेला के लिए पांच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। यह सुविधा 1 जनवरी से 16 फरवरी तक र

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। Indian Railways News | आगामी तीन जनवरी 2026 से प्रयागराज के संगम में शुरू हो रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं को सफर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उ.म. रेलवे बोर्ड ने फतेहपुर रेलवे स्टेशन में पांच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का स्टापेज दिया है।

    इन ट्रेनों का आगामी एक जनवरी से स्टापेज मिलेगा जो आगामी 16 फरवरी तक चलता रहेगा। पूछताछ केंद्र में आने व जाने का समय अंकित रहेगा।

    बता दें कि रेलवे स्टेशन में अप डाउन की लिच्छवी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, प्रयागराज, मुरी, बीकानेर-जयपुर, नार्थईस्ट, महानंदा, कालका, जोधपुर हावड़ा, चौरीचौरा समेत 70 गाड़ियों का स्टापेज है। इन ट्रेनों के साथ रेलवे बोर्ड ने साप्ताहिक लोकमान्य तिलक स्पेशल सुपरफास्ट व सूबेदारगंज-मुंबई टर्मिनल स्पेशल ट्रेनों का स्टापेज भी दे रखा है।

    आगामी तीन जनवरी 2026 से संगम नगरी में माघमेला शुरू हो रहा है जिसे लेकर रेलवे बोर्ड ने ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सूबेदारगंज ट्रेन, कानपुर-फतेहपुर शटल ट्रेन, इटावा-कानपुर मेमो ट्रेन, कानपुर-फंफूद मेमो ट्रेनों को फतेहपुर से प्रयागराज तक बढ़ाया गया है।

    मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता ने बताया कि माघ मेला को दृष्टिगत रखते हुए यात्रियों की सुविधा को लेकर ट्रेनों को फतेहपुर से प्रयागराज तक बढ़ाया गया है। माघमेला में सफर के लिए श्रद्धालुओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूछताछ केंद्र में ट्रेनों के आने व जाने का समय अंकित कराया जायेगा।

    अधीक्षक बोले, प्याऊ भी लगवाए जाएंगे

    स्टेशन अधीक्षक जयनाथ यादव ने बताया कि स्टेशन में वाटर बूथ टंकियों के साथ और प्याऊ खोले जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को पेयजल की परेशानी न हो। टिकट काउंटर में दो अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाएंगें। टिकट काउंटरों के साथ एटीवीएम मशीन से भी जनरल टिकट दिए जा रहे हैं ताकि भीड़ न लग सके। कोहरा पड़ने से ट्रेन कुछ लेटलतीफ आ रही हैं।