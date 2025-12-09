Language
    Indigo Flights Cancelled: इंडिगो की उड़ानें रद होने का रेलवे पर पड़ा असर, वेटिंग 200 पार पहुंची

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    फतेहपुर में इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने से ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है, जो 200 के पार पहुंच गई है। स्लीपर कोच फुल हैं और एसी कोच में वेटिंग ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने का असर ट्रेनों पर भी दिख रहा है। हालत ये है कि दो दिन पूर्व न के बराबर रही वेटिंग अब 200 पार पहुंच गई है। जिससे ट्रेनों में स्लीपर कोच फुल है और एसी कोच में वेटिंग चल रही है।

    जनरल टिकट लेने वालों की काउंटर व एटीवीएम मशीन में खासी भीड़ जुट रही है लेकिन रेलवे प्रशासन का दावा है कि हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली व कोलकता की उड़ानें निरस्त हैं। दिल्ली तक ट्रेनों का आवागमन है। जिससे ट्रेनों में कोई असर नहीं पड़ रहा है।

    बता दें कि रेलवे स्टेशन में अप डाउन की लिच्छवी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, प्रयागराज, मुरी, बीकानेर-जयपुर, नार्थईस्ट, महानंदा, कालका, जोधपुर हावड़ा, चौरीचौरा समेत 70 गाड़ियों का स्टापेज है। इन ट्रेनों के साथ रेलवे बोर्ड ने साप्ताहिक लोकमान्य तिलक स्पेशल सुपरफास्ट व सूबेदारगंज-मुंबई टर्मिनल स्पेशल ट्रेनों का स्टापेज भी दे रखा है।

    इस समय वेटिंग पांच जनवरी 2026 के बाद ही खाली हो रही है। वेटिंग की समस्या से लंबी दूरी मुंबई, दिल्ली, एमपी, बिहार, राजस्थान आदि जगहों का सफर करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

    विभागीय अफसर कहते हैं कि प्रतिदिन छह हजार यात्रियों का आवागमन हो रहा है। स्टेशन अधीक्षक जयनाथ यादव का कहना है कि इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने का असर यहां की ट्रेनों पर नहीं पड़ा है। सामान्य दिन की तरह काउंटर व एटीवीएम में यात्रियों की भीड़ जुट रही है। शीघ्र ही स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।

    माघमेला में पांच स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज

    मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता ने बताया कि चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकता में इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने का असर अपने यहां नहीं पड़ रहा है। वेटिंग भी घट रही है।

    माघ मेला के मद्देनजर एक जनवरी 2026 से 17 फरवरी तक फतेहपुर से प्रयागराज के लिए पांच स्पेशल ट्रेनों का मुख्यालय में स्टापेज दिया जायेगा ताकि स्नानार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। माघमेला को लेकर स्टेशन में प्याऊ भी खोले जाएंगे।